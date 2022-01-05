Omicron本土現蹤「台灣擋得住社區流行？」　專家給答案

▲春節將近返鄉人潮增，境外移入病例也增加 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心昨公布桃機4人確診，展開擴大採檢調查並成立前進指揮所，而今早傳出又有一名清潔人員確診，群聚染疫人數恐怕增至5人。據了解，其中一例已確認為變種病毒Omicron，但感染途徑不明，引發外界擔憂。不過，對於Omicron本土個案產生後，國內是否能擋得住社區流行？專家認為，盡快達成3條件，基本上就能擋住。

指揮中心昨公布4例本土個案，其中包含3日晚間確診的桃園機場清潔員、同職場員工和防疫計程車司機。機場清潔人員為案17230，今檢案17238～案17240，案17238及案17239均為同職場工作人員，案17240為防疫計程車司機，其中一例已確認為變種病毒Omicron。消息曝光後，桃機清潔承包商昨立即針對近900名員工進行採檢，昨初步已經篩近700人，今將持續進行採檢，未料稍早傳出又有1人確診，桃機群聚恐擴大至5例。

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對於台灣出現Omicron本土案例，外界也憂心是否能抵擋得住社區流行？台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙指出，國內施打2劑疫苗的時間都尚在5個月內，相對其他國家來說，仍具免疫保護力；又以個人防疫來看，NPI（非藥物介入措施）措施雖稍有下降，但整體情況，如：口罩等還屬於良好狀態。

不過，陳秀熙也提醒，想要擋得住Omicron可能造成的社區流行，首先，兩劑疫苗覆蓋率須提升至90%，未施打疫苗者加強密集檢測；另外，醫護人員、長照、年齡65歲以上等其他高危險群，必須盡快施打第三劑疫苗達90%以上，同時維持基本NPI措施，如此一來，即便是春節返鄉人潮所造成的社區流行感染，「台灣應該可以擋住。」

▲公衛專家指出，想要擋得住Omicron可能造成的社區流行，關鍵在於3件事。（圖／翻攝自「新冠肺炎防疫科學園地」直播）