退休將校變中科院肥貓！　靠一招爽領12萬高薪

▲中科院醫務所轉型成為醫院卡關，除工程費用暴增，驚傳與內部人事問題也有關。（圖／翻攝中科院臉書）



圖、文／鏡週刊

除了高層安插自己親友占爽缺，軍方退休人員轉任成肥貓的問題更為嚴重。中科院人資處進用多名軍退人員，多以陸軍為主，這些軍官領有人領9萬元退休俸，轉至中科院多擔任主管又能領高薪，加總月領高達12萬元，有人一到任就「恰好」中籤抽到剛整修完的職務宿舍，反而是提早排隊抽籤的人無此禮遇。

對此，立委王定宇也曾開記者會砲轟，指退除役軍人轉任公職的月薪超過32,160，月退和18%優存都要停止，但中科院諮詢顧問薪水卻編32,000元，比規定少了160元，就不用停月退和優存。

他形容這樣的手法「真是太聰明了」，後來有人又變更專任董事、諮詢委員及諮詢顧問薪酬，分別領薪改為18、17及16萬元，還有不用停月退的顧問費3萬2千元，扣除個別月退休俸及優惠存款後的差額發給，以軍公教退休金和優惠存款補貼中科院人事支出。

除了肥貓問題外，中科院某位前處長因標案未依約處分廠商，結果院方另提訴訟求償，雖然該處長被調職，但後來新院長上任，又找回原處長任職，就連醫務所祕書退休後，也被回聘為顧問，某高層的女兒到醫務所任職，不久因故辭職，卻引發另波鬥爭。

信中還提到，由於高層對醫務所主任不滿，適逢醫務所改建醫院正進行中，該計畫是中科院同仁奔走多年的心血，經歷任董事長支持才取得建照及醫院執照，不料，興建預算竟從8億元被工程單位提高到14億元，導致高層將此案暫停，讓內部同仁更為氣憤的是，高層允許安插自己人占爽缺，院內員工期待的醫療福利反而落空。

對於檢舉信中提到的種種人事弊端，中科院一再強調人事依規定聘用，絕無循私，有賴新任院長逐一調查真偽，一旦屬實應加以改革。



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