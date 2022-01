館長合體阿滴學英文　最後被逼坦承只有「3.5公分」

▲館長合體阿滴學英文,玩遊戲猜出哪些是自己發過的廢文。(圖/翻攝自YouTube/阿滴英文,下同)

記者林彥臣/綜合報導

館長與英文教學YouTuber「阿滴英文」合體拍攝互相教學的內容,阿滴先向館長討教健身後,再互換立場由館長跟阿滴學英文,透過一連串小遊戲互動的方式學習英文之後,最後竟然讓館長坦承,其實自己的「長度」只有3.5公分。

阿滴與館長進行的遊戲是「猜廢文」遊戲,阿滴會將許多網紅的廢文翻譯成英文,館長必須要猜出哪些是他發過的廢文,總共14題如果答錯3題以上,館長就必須接受處罰。

阿滴還特別發警語強調,遊戲內容充滿了許多髒話,未成年或不喜歡看髒話的觀眾,請關掉影片。

阿滴的第一題問,"I'm not bald yet , fuxk you.” 翻譯成中文就是「我還沒禿頭,X你娘」。這題館長回答「有」,最後解答館長的確有發這一則廢文。

阿滴發問"why is facebook reach so crappy? "翻譯成中文就是「為什麼臉書的觸擊率這麼爛」。這題館長回答「有」,但最後解答這一則廢文不是館長發的,而是貝莉梅的廢文。

阿滴發問,"Penies Size is linked to the length of your fingers.”翻譯成中文就是「陰莖的長度與手指的長度有關」。館長回答「有」,最後解答也的確有發這則廢文。阿滴還冒著被揍的風險追問館長「你到底是不是3公分?」。館長回答,「我不是3公分」。

最後的結果是館長輸了,處罰是館長必須把臉書交給阿滴,任由阿滴發一則英文的廢文,該則廢文發在去年的11月15日,內容是," I have a confession to make... I am actually 3.5 centimeters."翻譯成中文就是,「我必須要坦誠,其實我只有3.5公分」。

