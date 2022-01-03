　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長合體阿滴學英文　最後被逼坦承只有「3.5公分」

▲▼館長合體阿滴學英文，玩遊戲猜出哪些是自己發過的廢文。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱阿滴英文）

▲館長合體阿滴學英文，玩遊戲猜出哪些是自己發過的廢文。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文，下同）

記者林彥臣／綜合報導

館長與英文教學YouTuber「阿滴英文」合體拍攝互相教學的內容，阿滴先向館長討教健身後，再互換立場由館長跟阿滴學英文，透過一連串小遊戲互動的方式學習英文之後，最後竟然讓館長坦承，其實自己的「長度」只有3.5公分。

阿滴與館長進行的遊戲是「猜廢文」遊戲，阿滴會將許多網紅的廢文翻譯成英文，館長必須要猜出哪些是他發過的廢文，總共14題如果答錯3題以上，館長就必須接受處罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿滴還特別發警語強調，遊戲內容充滿了許多髒話，未成年或不喜歡看髒話的觀眾，請關掉影片。

▲▼館長合體阿滴學英文，玩遊戲猜出哪些是自己發過的廢文。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱阿滴英文）

阿滴的第一題問，"I'm not bald yet , fuxk you.” 翻譯成中文就是「我還沒禿頭，X你娘」。這題館長回答「有」，最後解答館長的確有發這一則廢文。

▲▼館長合體阿滴學英文，玩遊戲猜出哪些是自己發過的廢文。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱阿滴英文）

阿滴發問"why is facebook reach so crappy? "翻譯成中文就是「為什麼臉書的觸擊率這麼爛」。這題館長回答「有」，但最後解答這一則廢文不是館長發的，而是貝莉梅的廢文。

▲▼館長合體阿滴學英文，玩遊戲猜出哪些是自己發過的廢文。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱阿滴英文）

阿滴發問，"Penies Size is linked to the length of your fingers.”翻譯成中文就是「陰莖的長度與手指的長度有關」。館長回答「有」，最後解答也的確有發這則廢文。阿滴還冒著被揍的風險追問館長「你到底是不是3公分？」。館長回答，「我不是3公分」。

最後的結果是館長輸了，處罰是館長必須把臉書交給阿滴，任由阿滴發一則英文的廢文，該則廢文發在去年的11月15日，內容是，" I have a confession to make... I am actually 3.5 centimeters."翻譯成中文就是，「我必須要坦誠，其實我只有3.5公分」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
Angelababy轉身恐怖皮包骨曝光！　無P圖嚇壞網
王祖賢被巧遇！「雪地穿僧服」一樣仙　臉蛋圓了疑發福
22歲妹狂譙「力宏敢」挨告！　晚間現身了
大媽結帳亂插隊！高雄女「神招反制」全場觀看　她腦羞秒離開
快訊／「有家長確診！」桃園2國高中明全校停課
快訊／台65線驚傳「火燒車」　消防緊急搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長合體阿滴學英文　最後被逼坦承只有「3.5公分」

大媽結帳亂插隊！高雄女「神招反制」全場觀看　她惱羞秒離開

打AZ後罹「格林巴利症候群」裝葉克膜搶救　獲120萬元救濟創紀錄

10本「投資理財書」2022必入手！股神巴菲特也讀，提早財富自由

2022年運勢公開！命理師警告「4生肖犯太歲」：很多事會腥風血雨

台北震度4級「感覺晃超大」！專家曝關鍵原因：被甩來甩去

全台都邊緣人！震度4級卻沒發「國家級警報」　鄭明典解釋原因

【廣編】YAMAHA足夢嘉年華把足球場搬進新北耶誕城！攜手新北市體育處推廣兒童足球

偽出國！星饗道Buffet推新菜　中友百貨甜點展登場

快訊／花蓮6.0強震！台北大安、新北三重突然停電

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

館長合體阿滴學英文　最後被逼坦承只有「3.5公分」

大媽結帳亂插隊！高雄女「神招反制」全場觀看　她惱羞秒離開

打AZ後罹「格林巴利症候群」裝葉克膜搶救　獲120萬元救濟創紀錄

10本「投資理財書」2022必入手！股神巴菲特也讀，提早財富自由

2022年運勢公開！命理師警告「4生肖犯太歲」：很多事會腥風血雨

台北震度4級「感覺晃超大」！專家曝關鍵原因：被甩來甩去

全台都邊緣人！震度4級卻沒發「國家級警報」　鄭明典解釋原因

【廣編】YAMAHA足夢嘉年華把足球場搬進新北耶誕城！攜手新北市體育處推廣兒童足球

偽出國！星饗道Buffet推新菜　中友百貨甜點展登場

快訊／花蓮6.0強震！台北大安、新北三重突然停電

大專棒聯／鄧佳友後援4局好投　輔大雙投聯手壓制台東大學　

華燈初上》莫小魚／第二季大暴雷！優雅高貴卻劍指羅雨儂　蘇慶儀究竟謀求什麼？

防止酒駕》李俊宏／民粹式修法陷入「長官震怒」循環

謝欣穎曬照「百合跳槽」　掐吳慷仁胸部：奶怎麼這麼好捏！

館長合體阿滴學英文　最後被逼坦承只有「3.5公分」

Aprilia「TUONO 660」試駕實戰都市！操縱、電控點滿　CP值爆表

高雄22歲妹狂譙「力宏敢」挨告！男友護花失敗…晚間低調現身了

網紅瑀熙曬20樓水晶吊燈地震狂晃片！　網嚇瘋：像坐海盜船

好吃又好玩！　桃園眷村文化節「走村走春-迎虎年」1／8-16日展開

大媽結帳亂插隊！高雄女「神招反制」全場觀看　她惱羞秒離開

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

澎湖居民皮膚紅癢　顯微鏡抓到元兇了　

爛醉妹小黃上叫不停！女網友跪了：求換我

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

快訊／17：46規模6.0地震！　雙北最大震度4級

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

好市多Levi's不到1千？內行揭2內幕

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑

更多熱門

相關新聞

阿滴訪AIT處長「1動作」被轟丟台灣人臉！網掀論戰

阿滴訪AIT處長「1動作」被轟丟台灣人臉！網掀論戰

YouTuber阿滴形象優質，是許多年輕人的偶像，日前他訪問美國在台協會（AIT）處長孫曉雅，卻被網友指出他使用筷子的習慣觸霉頭失了禮貌，更重話轟：「丟失台灣人的臉！」但引起正反兩派議論聲浪。

館長槍擊案扯出中山警收賄　包庇色情業閃臨檢

館長槍擊案扯出中山警收賄　包庇色情業閃臨檢

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

台灣馳援口罩　孫曉雅：美國最大量捐贈者

台灣馳援口罩　孫曉雅：美國最大量捐贈者

館長感嘆「民進黨挺不下去」：成績單都偏財團

館長感嘆「民進黨挺不下去」：成績單都偏財團

關鍵字：

館長阿滴3公分

讀者迴響

熱門新聞

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

吃3年泡麵！24歲男「最近常便祕」　醫一照大腸鏡驚呆

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面