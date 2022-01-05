新春拜年送禮眉角多！網友經驗分享三大準則＋回購率超高禮盒

▲新春送禮眉角不少，把握三大準則讓你送對禮、一開春就搶下先機。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

又到了歲末年終的過年送禮時刻，超級考驗人際關係跟社交手腕！不管是送給親朋好友或是長輩、客戶，挑選禮物總是一件令人頭大的事情，過猶不及，而送出手的禮物也會代表送禮者的品味，更會影響收禮對象對你的評價跟觀感，眉眉角角這麼多，到底有沒有不敗的送禮準則？爬文網友們的分享，三大準則把握住，送對禮物更可以在新年一開春就搶下先機，迎接整年好氣象。

▲元本山海苔米奇禮盒可愛的外型讓網友紛紛回購，更列入過年禮盒必買清單。（圖／記者周宸亘攝）



送禮如何送到心坎裡？根據眾多網友的經驗分享，首先要注重第一印象！逢年過節家家戶戶收禮收滿滿，成堆大同小異的包裝一眼望去很難留下深刻印象，因此挑選禮盒時「看外表」是一定要的，網友就指出像是元本山海苔的米奇禮盒讓她覺得很值得購入，可愛的外包裝讓人難以抗拒，不少網友紛紛入手「元本山海苔是我們小時候最期待收到的禮盒，米奇罐伍告古錐，沒有少女心的我都被擄獲」，「吃完了罐子拿來裝零食或孩子玩具超可愛」，「米奇罐罐好可愛！打開罐子看到裡面海苔の六款造型米奇直接瘋掉！完全不想撕壞他們RRR！」，「去年搶了一罐送給姪子，他超愛我！今年再來多買幾罐！成為孩子心中女神指日可待嘿嘿」

▲▼可愛的米奇米妮造型罐加上繽紛包裝，讓孩子愛不釋手。（圖／資料照）



元本山海苔一直以來都是許多人心目中的不敗送禮選擇，尤其是米奇聯名包裝推出後更讓人忍不住入手，送禮自用都超療癒！圓圓招牌大耳搭配經典紅短褲的米奇造型海苔罐，在眾多禮盒中獨特的外型總令人眼睛一亮，今年米奇和米妮造型海苔罐均加上精緻外盒，還能拼裝合體、玩出不同趣味且送禮更有分量感，兩款海苔罐內各有不同米奇與米妮圖樣的海苔片。海苔吃完之後，可愛的造型罐也能成為家中兼具收納功能的擺設。

▲可愛的米奇米妮造型加上大人小孩都愛的海苔，堪稱是過年送禮的不敗選擇。（圖／記者周宸亘攝）



禮盒除了要好看，實用性也不能忽略，如果只是好看卻不實用，那麼就算收禮當下很開心，一回頭卻發現整理起來很傷腦筋，最後要不是轉手送人就是放到過期積灰塵，因此送禮準則二，就是要注重實用性，最好可以刷存在感刷好刷滿一整年，讓收禮對象看到禮盒就想起你，更是維繫彼此情感的好方法。

▲元本山米奇系列味付海苔禮盒附有米奇置物架，超吸睛。（圖／記者周宸亘攝）



元本山米奇系列味付海苔禮盒內有米奇、米妮、唐老鴨和布魯托四款包裝，運動風的休閒造型繽紛可愛，多入小包裝適合過年多人分享，隨盒還附贈米奇造型置物架，可當文具收納架、手機架等多功能使用，食用與實用性兼具，送禮達人就是你！

逢年過節的全家團圓時刻，許多人會選擇送食品禮盒，但過年已經吃太多大魚大肉，拜年送禮也需注意不要徒增收禮對象負擔，掌握最重要的送禮準則三：、全家大小都適用。才是送禮送到心坎裡的最關鍵訣竅，元本山米奇系列禮盒大人小孩都喜歡，外型獨特吸睛、內容物好吃又實用，今年過年就用元本山米奇系列送出新意，在眾多禮盒中讓自己的這份禮獨樹一格。米奇造型海苔罐全通路皆有販售；米妮罐於7-11獨家販售，米奇系列味付海苔禮盒可在OK、萊爾富、全聯、一般量販店購買。

▲今年過年就用元本山米奇系列送出新意表心意。（圖／記者周宸亘攝）