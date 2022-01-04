「林靜儀拜票佔據馬路」　他秀空拍照：海線險象環生

▲鄭照新指出，林靜儀競選團隊拜票佔據馬路，讓海線險象環生。（圖／翻攝鄭照新臉書）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將至，藍綠搶票進入最後關鍵時刻。國民黨前文傳會副主委鄭照新在臉書表示，綠營的外地立委到台中海線幫忙催票，卻不尊重當地交通安全，他直接秀出空拍照，指控林靜儀拜票佔據馬路，讓海線險象環生。

鄭照新3日在臉書發文秀出一張空拍照，他表示，只見3位從外地前去海線幫忙催票的民進黨立委，竟直接站在馬路上，「拜票佔據馬路，讓海線險象環生，民進黨除了選舉，還會什麼？」

鄭照新指出，近日出現本土確診，「疫情再升溫」；尼加拉瓜與台灣斷交，大使卻拒不回國，「台灣外交、國際空間大危機」；球棒隊、開黑槍還有弒親案等社會事件層出不窮，「台灣社會安全網破網」，明明有這麼多重要大事，民進黨卻只知道中二選舉，每天都有政客到台中去作秀且還妨礙交通，影響行人安全。

此外，鄭照新也抨擊，總統蔡英文搭空軍一號前去助選，沙鹿社區為此進行交通管制導致嚴重塞車，加上外地遊覽車一台一台前來參加林靜儀的大型造勢，把馬路當停車場塞爆。

鄭照新說，「拜託民進黨不要只會選舉，不治國也麻煩離開台中，還給台中人寧靜生活！」