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網傳林靜儀諷「海線到處檳榔嘴」　國民黨：證明溫柔攏是假

▲民進黨「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會，林靜儀發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中二選區候選人林靜儀。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

針對網傳民進黨中二選區候選人林靜儀私人臉書，直指海線到處檳榔嘴，國民黨文傳會副主委林家興怒斥，林靜儀還要污名化海線多久？先有中二「穿防彈衣」參選一說，到今天以醫生身份貶低基層民眾，「醫者缺乏仁心」讓許多在地居民很受傷，在在證明林的「溫柔攏是假」，壞嘴才沒藥醫。

網路流傳林靜儀私人臉書貼文截圖，內容寫下「當選之後一定要安排海線口腔癌篩檢！！！！到處檳榔嘴真的太讓我崩潰了！！」林家興指出，對於中二海線許多勞動階級的基層甘苦人日常，林靜儀竟在網路社群上大喊「崩潰」，除了大驚小怪，也自證「空降中二」的可笑，又把基層勞動的甘苦人放在哪裡？若林靜儀無心了解海線，又覺得「崩潰」，大可以選擇退選，不必屢次攻擊海線選民。

林家興批評，林靜儀向來以標籤化的方式在網路社群上對異己進行嘲諷，過去也曾發文攻擊「地下室醫師」，稱「不開刀的外科不叫外科，叫廢物」，是在暗指誰？可以看得出來，林靜儀評論事情，往往對人不對事，徒增社會紛擾。

林家興抨擊，林靜儀的「溫柔假面具」已遭中二選民拆穿，因為他們沒看見實質政策，只知道林靜儀照三餐攻擊顏寬恒，舉凡林與民進黨搭配疑動用國家機器，以檢警騷擾里長與選民；逼迫國產署成為「儘快」東廠，不惜一切調查追殺顏家；甚至以政論節目頻頻抹黑對手等。林靜儀將中二甚至台灣社會搞得烏煙瘴氣，污名化海線只會受鄉親唾棄，選民會在1月9日用選票把「空降又空心」的候選人給驅離出去。

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林靜儀顏寬恒國民黨

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