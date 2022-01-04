學者分析顏寬恒「六大誤判」進退兩難　只能期待「韓國瑜」站台了

▲顏寬恒。（資料照／記者游瓊華翻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中第二選區補選將於本周9日登場，台師大政研所教授范世平去年11月曾分析選情「顏家錯估民意逆襲搞到進退兩難」，如今他認為是「一語成讖」，若要挽回情勢的話只能期待韓國瑜站台了。

范世平指出顏寬恒第一個誤判警訊，就是在2020年1月輸給完全空降的陳柏惟；10月23日罷免陳柏惟，只拿到77899票，反對罷免竟高達73433票，差距僅有4466票，這是顏家第二個誤判的警訊。

范世平說，沒想到民進黨神速的推出奇兵林靜儀參加補選，這是顏家第三個誤判的警訊。最後顏寬真的參加補選，是否會是第四個誤判的警訊？

范世平表示，目前看來顏寬恒與顏家遭到總統大選層級的挖底，已經體無完膚。顏家招待所被確定是「竊占國土」，必需拆屋還地。第五個誤判警訊則是，在「四項公投」此一選區竟然都是「不同意」高過「同意」，也凸顯顏寬恒的選情已經出現危機，難怪他最近語無倫次與邏輯錯亂。

范世平也指出，蔡英文連續兩天幫林靜儀站台，全黨總動員，連在顏家的老巢沙鹿舉辦造勢活動都爆棚，這是顏家第六個誤判的警訊。

范世平強調，顏家一再錯估形勢，不斷誤判，如今士氣低迷，果然是進退兩難，只能期待韓國瑜來站台了。