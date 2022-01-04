日媒爆：台灣曾提議「共享防空情報」交換共機資訊　日方卻拒回應

▲共軍轟-6機2016年至2018年間曾多次繞台。（圖／國防部提供）



記者王佩翊／編譯

共機近年頻繁擾台，如今卻有日媒報導，早在2019年共機頻繁進出西太平洋海域時，台灣當局就曾經要求日本政府能共同建構機制，以即時交換共機飛行情資，然而卻遭日方以台日間沒有邦交關係而拒絕回應，實則等同拒絕此要求，然而這也是台灣當局首次正式要求日方進行防衛合作。報導同時指出，在出現「台灣有事」的可能性下，排除與台灣合作的選項，恐會對日本的安保問題產生影響。

根據《產經新聞》報導，台日防衛相關人士表示，台灣軍方高層2019年2月下旬透過日本交流協會的台北事務所，對日本政府提出建構即時交換共機飛行情資系統的要求。共軍轟-6等戰機2016年至2018年間頻繁出入巴士海峽，並穿越至日本沖繩本島與宮古島間的宮古海峽，再從西太平洋返回原駐地，將戰機繞台的行為「常態化」。

對此，台灣卻沒有監視宮古海峽的的能力，日方也沒有監控巴士海峽的能力，因此幾乎無法掌握共機在進入各自監視領域前的行蹤。為此，台灣才會要求建立常設機制，讓台日雙方能夠交換共機的位置、高度以及速度等雷達情報。

針對台灣的要求，日方當時卻認為與台灣沒有實際邦交關係，且台灣所提出的要求，無法只提供必要的情報，因此避而不答，等同實際上拒絕，並以日本自行調整的方式因應。

報導指出，日本政府顧慮到中國與「一個中國」的原則，因此就算有收集共機情報的需求，仍然拒絕與台灣當局合作。然而事實上，就連自衛隊內部也有聲浪認為，日本如果在「台灣出事」時仍然拒絕與台灣交換情報，恐怕會妨礙撤僑或是美日間的合作。

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