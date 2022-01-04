北韓菜鳥兵寒冬「躲地洞埋伏」　慘遭長官丟包！活活被凍死

▲北韓人民軍的訓練嚴厲，不只要對抗嚴寒酷暑，還要有驚人的耐力。（圖／翻攝朝中社）



記者王佩翊／綜合報導

北韓一名特戰隊菜鳥新兵傳出在參加滲透作戰訓練時，因躲在地面坑洞內進行長時間埋伏，卻遭到長官丟包，導致他獨自一人在冰天雪地中被活活凍死。據悉，該名新兵入伍才不到1年，事發當時，他的直屬長官與其他同隊士兵都因為不耐嚴寒，因此跑到附近村莊取暖，但卻沒有通知死亡士兵，導致1條年輕生命就這樣遭到犧牲。

根據《每日北韓》報導引述消息人士報導，北韓第8軍團125旅是人民軍的特戰部隊，2021年12月該旅正在進行冬季訓練，然而在執行到第3週的操練時，卻鬧出人命。該部隊12月中進行滲透訓練，所有士兵必須偷偷潛入一般部隊、工廠或是企業內部，並留下「已滲透」字條。

▲北韓人民軍已非首次在冬季訓練中鬧出人命。（圖／達志影像／美聯社）



該部隊旗下第2大隊的一名19歲朴姓特戰士兵在執行相關訓練時，為了藏匿，因此在地面挖洞，並躲在裡面進行長時間埋伏。然而適逢寒冬，當地天氣十分嚴峻，沒想到經過一夜後，這名朴姓菜鳥新兵就這樣在坑洞裡被活活凍死。

據悉，當時一起參加滲透作戰訓練的還有其餘7至10名的士兵，大家分別在距離目標2公里遠處進行埋伏作業，然而由於天氣太過寒冷，因此朴姓士兵的長官便和其他屬下一同到附近村莊取暖過夜，完全不顧朴姓士兵還獨自一人躲在寒冷的坑洞內，最後導致他失溫死亡。

事實上，這早就不是125旅首次在冬季訓練中發生士兵凍死或凍傷的意外，但相關單位卻依舊沒有提出有效的防範措施，導致珍貴的性命就這樣消失。根據消息人士透露，除了凍死之外，每年還有許多士兵因為凍傷而被迫截肢。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》