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美國星巴克開第一槍！要求員工不打疫苗就「每週自費篩檢」

▲▼星巴克。（圖／路透社）

▲星巴克開出美國大型餐飲集團的第一槍。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

全球知名連鎖咖啡廳星巴克3日正式宣布，旗下所有位於美國的門市、辦公室以及工廠的員工，都必須在2月9日前完成疫苗接種，否則就必須每週自費接受篩檢，並提供陰性證明，才可上班。而這也是美國大型餐飲集團的第一例，由企業因應當局的最新防疫規定。

根據《華爾街日報》報導，星巴克已經發函給位於美國各地的門市並通知所有員工必須在2月9日前接種疫苗，否則就必須每週接受篩檢。根據通知內容，星巴克強調，「選擇定期接受篩檢而非接種疫苗的員工，必須要由藥劑師或是醫師進行檢測，不接受員工自行在家快篩，同時所有費用將由員工自行負責。」

▲▼星巴克（Starbucks）宣布，全球超過2.8萬間據點在2020年前會逐步淘汰一次性的塑膠吸管。（圖／路透社）

▲星巴克要求所有員工都要接種疫苗或是每週自費篩檢。（圖／路透社）

不僅如此，星巴克還要求員工必須在1月10日以前匯報疫苗接種狀況。這項新規定不只針對門店員工，同時適用於美國辦公室、工廠的所有職員。

星巴克營運長卡爾弗（John Culver）向員工表示，「我了解大家對於接種疫苗有不同的想法，但星巴克依然鼓勵所有職員都接種疫苗，尤其是現在Omicron新變異株不斷蔓延，盡全力保護各位的安全是我和每一位領導者的責任，我們會盡可能提供更安全的工作環境。」

聯邦上訴法院2021年底恢復總統拜登要求100人以上企業「必須要求員工都接種新冠疫苗或是每週接受篩檢」的防疫規定。然而由於疫情使得當地餐飲業者出現人力短缺的情形，企業主擔憂會影響到員工的工作意願，因此不敢輕舉妄動，沒想到星巴克直接替美國大型餐飲集團開出第一槍。

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