基隆漁船出海不捕魚！444箱私菸塞滿貨艙　海巡攔截市值破1400萬

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名40多歲張姓船長和5名船員涉嫌利用漁船走私香菸，2日下午開著基隆籍「海獵人」漁船返航時，在基隆八斗子漁港遭海巡署偵防分署台北查緝隊及岸巡二總隊登船攔檢，查獲444箱私菸，市值高達1400萬元，人贓俱獲，目前已將張姓船長等人帶回偵訊，隨後將人移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆籍「海獵人」漁船不捕魚！出海載444箱私菸塞滿貨艙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，年關將近市面上私菸需求量大。台北查緝隊人員在數月前接獲線報，後來得知基隆籍「海獵人」漁船2021年12月31日申請出港，跨年期間不捕魚，疑似在海上進行走私交易，意圖買私菸進到台灣販售，逃漏鉅額稅捐。

海巡人員長期偵查跟監，獲知張姓船長趁跨年期間，鋌而走險出海接貨，為求慎重起見，與岸巡隊員合作，2日上午趁「海獵人」漁船開進八斗子漁港，台北查緝隊人員在漁港內守株待兔，由海巡人員上船搜查有無違禁品，果然在漁船暗艙內查獲444箱私菸，市值達1400萬元。

海巡署這次查獲這批為數不小走私香菸，大批人員在2日晚上6時許陸續清點完畢，因偵查不公開，尚未對外多作說明，目前除了將查扣的私菸交由基隆市政府菸酒管理科外，船上共6人將依《海關緝私條例》及《菸酒管理法》移送基隆地檢署偵辦。

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