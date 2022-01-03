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組隊自主抗災守護家園

▲颱風豪雨、短延時強降雨易釀災 基隆組隊自主抗災守護家園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲颱風豪雨、短延時強降雨易釀災，基隆組隊自主抗災守護家園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

近年來在極端氣候下天氣變化愈加劇烈，颱風期間的大豪雨或是偶發性的短延時強降雨常造成局部地區產生嚴重災情，為提升瑪西里抗災能力，基隆市政府消防局於今（3日）於瑪西里民活動中心辦理韌性社區系列課程，由中華科技大學洪志評老師主講，與陳美雲里長及35位左右的鄉親朋友，籌組瑪西在地的自主防救災組織。

洪志評老師介紹防救災組織之基本架構及任務內容，大致可分為巡視預警組、整備搶救組、通報疏散組、行政後勤組及關懷救護組等5大組別，由民眾依自己的專業專長加入適合自己的組別，並由組員通力合作製作各自的防救災任務海報，最後由組長向大家報告自己組別海報的製作內容及心得。

▲颱風豪雨、短延時強降雨易釀災 基隆組隊自主抗災守護家園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲救災組織可分為巡視預警組、整備搶救組、通報疏散組、行政後勤組及關懷救護組等5大組別。

洪志評表示，每當災害發生時，各個防救災組織任務環環相扣，各編組人員都有各自重要的任務。災前須仰賴巡視預警組掌握災害潛勢區域狀況、視狀況需要拉設封鎖線；整備搶救組進行防救災機具保管及維護保養；通報疏散組掌握社區弱勢族群並預先規劃避難疏散路線。

洪志評說，災時須仰賴巡視預警組持續監測現場災情並回報；整備搶救組妥善分配救災資源，聯絡相關搶救單位及負責檢易災情排除；通報疏散組掌握避難疏散路線狀況及協助社區居民撤離；關懷救護組聯繫醫療單位進行救護任務、安撫受困民眾及執行簡易醫療處置。

災害過後也須仰賴大家同心協力投入災後復原工作，才能盡快回復正常生活。面對極端氣候環境，里民組隊抗災、共同守護家園，強化社區的防災韌性，是目前減少災害的重要思維。

▲颱風豪雨、短延時強降雨易釀災 基隆組隊自主抗災守護家園。（圖／記者郭世賢翻攝）

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