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貓熊寶寶翻牆「越獄」引遊客驚呼　飼養員食物誘回：下不為例啦

記者魏有德／綜合報導

北京動物園一隻頑皮的貓熊寶寶萌蘭今（15）日午間身手矯健的翻出圍欄，越獄成功，引起現場遊客驚呼連連。對於萌蘭的「好身手」，飼養員只能在第一時間祭出美味的食物引誘，才成功導萌蘭回到觀賞區內，解除這場「逃獄風波」。

▲北京動物園貓熊萌蘭越獄成功，在圍牆上四處張望。（圖／翻攝北京日報）

▲北京動物園貓熊萌蘭越獄成功，在圍牆上四處張望。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，萌蘭經飼養員評估後，沒有出現任何問題，目前又開開心心地在運動場裡玩耍了起來。萌蘭憑自己的實力證明，大熊貓（貓熊）雖然長得胖，但是真的靈活啊！雖然萌蘭頑皮的耍了一圈，但是飼養員卻走了心，下一步將在運動場進行改造，「看來冒險之旅僅此一次，下不為例啦！」

▲貓熊萌蘭是北京動物園奧運館的明星動物。（圖／翻攝北京動物園微博）

▲貓熊萌蘭是北京動物園奧運館的明星動物。（圖／翻攝北京動物園微博）

根據遊客拍攝的畫面顯示，萌蘭爬出獸籠時，好奇地在圍牆邊與遊客對望，不少遊客直呼，「越獄啦，這頭熊貓。」也有小孩被當場嚇哭，其餘遊客則是拿起手機狂拍，捕捉這難得一見的瞬間。

▲貓熊萌蘭是北京動物園奧運館的明星動物。（圖／翻攝北京動物園微博）

▲萌蘭被誘回觀賞區，經飼養員檢查狀態良好。（圖／翻攝北京動物園微博）

這隻活力十足的貓熊寶寶萌蘭於2015年7月在成都大熊貓繁育研究基地出生，2017年9月乘飛機抵達北京，同時，萌蘭也在該年10月中旬在北京動物園正式見面與遊客見面，是北京動物園奧運館的明星動物。

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