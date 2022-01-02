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台南廟會造成空污噪音　環保局蒐證陸續重罰

▲台南市元旦廟會等民俗活動，經統計該兩廟宇繞境活動共計接獲33件陳情，環保局將依空污及噪音相關法令依蒐證分析重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市元旦廟會等民俗活動，經統計該兩廟宇繞境活動共計接獲33件陳情，環保局將依空污及噪音相關法令依蒐證分析重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年1月1日「南廠水門宮金籙謝恩祈安建醮」及「勝安宮三年一科香巡」分別在台南市南區及北區繞境，環保局全程派員督導及蒐證側錄，其中水門宮繞境活動直至2日凌晨3時，環保局已先就兩起明顯違規情形開罰。

▲台南市元旦廟會等民俗活動，經統計該兩廟宇繞境活動共計接獲33件陳情，環保局將依空污及噪音相關法令依蒐證分析重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水門宮違反噪音管制法最高可罰3萬元，勝安宮違反空污法最開可罰10萬元，繞境過程中的各路段之蒐證及污染仍持續彙整查明依法重罰。

▲台南市元旦廟會等民俗活動，經統計該兩廟宇繞境活動共計接獲33件陳情，環保局將依空污及噪音相關法令依蒐證分析重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，元旦假期裡環保局也一連3晚，在禁止施放煙火時段之夜間10時前後，於黃金海岸、觀夕平台及林默娘公園等處執行施專案宣導及稽查，3天來稽查人員總共勸導92次，感謝民眾的配合，無陳情事件。

台南市依據依噪音管制法公告「台南市各類管制區內，晚間10時至隔日上午7時不得施放專業爆竹煙火及一般爆竹煙火，以及使用擴音設施從事神壇、廟會等民俗活動的行為」。經統計，該兩廟宇繞境活動共計接獲33件陳情。

▲台南市元旦廟會等民俗活動，經統計該兩廟宇繞境活動共計接獲33件陳情，環保局將依空污及噪音相關法令依蒐證分析重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，為推動廟會優質化，廟宇辦活動前，環保局等相關單位均秉持事溝通及宣導，活動中即時勸導與蒐證、違規裁罰等原則行事，多數廟方對於環保局的宣導及勸導都能接受，但仍有部分交陪境及私壇未能配合。

▲台南市元旦廟會等民俗活動，經統計該兩廟宇繞境活動共計接獲33件陳情，環保局將依空污及噪音相關法令依蒐證分析重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，稽查人員1日不僅在現場側錄蒐證，也會即時勸導改善，但仍發生廟宇未能配合等不盡理想之情形，包括海安路路段施放七彩煙霧、煙火，濃煙彌漫，空污嚴重，環保局也立即依「廟會活動燃放鞭炮違反環保法規裁罰原則」於非管制時段按空氣污染防制法第32條規定開罰，至於逾管制時段之夜間煙火噪音也依噪音管制法規定開罰，後續將依持續側錄蒐證情形研判嚴重影響程度，最高可罰10萬元罰鍰。

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