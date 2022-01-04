邱毅轟于北辰草莓兵、孬種　「比李正皓更厚顏無恥」

▲前國民黨立委邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

退役少將于北辰日前宣布退國民黨，並指是家庭受到生命威脅時，黨內同志無人關懷；隔日，于又表態支持民進黨中二補選候選人林靜儀，讓部分藍營人士不滿。國民黨前立委邱毅4日批評，于北辰想投靠綠營謀前途，比名嘴立委李正皓更厚顏無恥。邱還罵，于是退役將軍，卻受網路威脅謾罵就萌生異志，台灣軍人若如于北辰，就是個個草莓兵、孬種。

邱毅4日在臉書表示，他在台北的隔離已經過半，今天起由防疫酒店轉往家裡，繼續後半段的隔離；在隔離期間，最令人瞠目結舌的便是于北辰，過去自己曾與于在《鳳凰電視》同台，那時的于北辰，左一個統一，右一個中國人，看起來正氣凜然，但現在嘴臉，卻是無限級的寡廉鮮恥，還刻意凸顯其「反共」立場。

邱毅認為，說穿了，于北辰就是覺得待在國民黨沒有出路，想投靠綠營謀個前途而已，「這種人與田鼠哥李正皓有何差別，甚至更加厚顏無恥」。

「最可笑的是，于北辰強調其批評國民黨受到網上『死亡威脅』，但國民黨內無人關心，反倒是蔡英文、蘇貞昌予以慰問。」邱毅再罵，這個謊言編得既可笑又可悲，在台灣網路被暗黑網軍「生命威脅」還在少數嗎？于北辰是退役少將，又是自媒體部落客，受網路威脅謾罵，就會萌生異志，還需人溫情慰問，如此玻璃心，還配稱革命軍人、黃埔男兒？

邱毅又說，也難怪很多人説「一葉知秋」，台灣軍人若如于北辰，就真是個個草莓兵，一遇壓力就垮台的孬種了。

李正皓曾因在2019年10月23日時，於政論節目上批評當時的國民黨總統候選人韓國瑜，遭國民黨考紀會開除黨籍。此外，李正皓知情于北辰退黨後，隨即在個人臉書貼出兩人合照，並表示，學弟加油，未來的路更寬。」