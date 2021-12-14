按下青春暫停鍵！伊正「逆生長」只靠一個習慣

【企劃特輯】

人類為了對抗老化，試圖找出各種解放，從古代帝王煉丹、保養品問世，到近代的各種美容食品、醫美療程，抗老的技術不斷的在進化；早在2013年時，美國頂尖哈佛醫學院就已經在開發一種號稱「抗老丸」的NMN成分，經過動物試驗，能讓小白老鼠逆轉衰老、延長壽命的狀況，而持續研發至今，美國NASA也證實，科學家已經開發出一種NMN的配方，可以逆轉青春二十年，讓NMN成為這幾年成為超越醫美更熱門的話題。

▲經過動物試驗，科學家已經開發出一種NMN的配方，能夠逆轉衰老、延長壽命。【官網優惠組】

抗老丸「NMN EX」成功量產 廠商降價搶市佔

原本要價十分昂貴的NMN成分，在經過突破性的技術開發後，開發出進階版的NMN EX，效果更好之外，也宣布成功量產，讓原本價格不斐的NMN變得更加親民，台灣已經有知名代理廠商先第一槍，將旗下代理的超級NMN EX加強版產品全面降價搶市。

「抗老丸NMN EX」抗老效果大躍進 延緩老化

研究人員指出，「抗老丸NMN EX」可以更有效的增加人體NAD+的含量，達到延緩細胞老化、恢復細胞功能，逆轉衰老現象，不僅可以延壽，還能讓大腦更加年輕；經過試驗，最明顯的改變有：記憶力改善、體力提升、膚質逆轉，從衰老期回覆到活躍期，而且越早食用效果越顯著。

▲「NMN EX」可以更有效的增加人體NAD+的含量，達到修復細胞、延緩細胞老化、讓大腦更加年輕。【momo購物網 超值組】

五十四歲男星伊正 靠NMN EX保住高顏值

男星伊正因為「超逆齡」的外表屢次登上新聞版面；出道三十年的伊正，被網友「誤認」是三十五、六歲的歐巴，但實際上他今年已經五十四歲。不論是外表、狀態伊正都比同年期藝人更好，伊正曾公開表示，除了維持運動習慣，這半年開始吃營養師推薦的「NMN EX」，保養效果奇佳，身邊的朋友還以為是去醫美診所動了什麼手腳，竟然越變越年輕。

▲伊正透過NMN EX錠的幫助，看起來比56歲同齡的還年輕，與跟自己相差15歲的看起來完全沒有差別！

83歲活見證 陳淑芳「越活越回去」

金馬影后陳淑芳，戲齡超過60年目前仍相當活躍，親切有元氣的形象，讓她被封為台灣的「國民阿嬤」！今年已經83歲的陳淑芳，這幾年狀態大好，連貼身工作人員都大讚陳淑芳的記憶力、體力完全不輸給年輕演員，連皮膚都有嫩又白，和之前的模樣大不相同；陳淑芳也大方的表示，自己每天都在吃這種俗稱NMN EX錠來保養。

▲陳淑芳表示自己每天都再吃NMN EX保養，幫助自己提升活力、記憶力。

NMN EX吃的醫美錠 越早吃、用凍齡

NMN EX除了有高含量25000+的NMN之外，還添加N-PLUS，達到加乘的效果。專家指出：NMN +N-PLUS的產品，食用者表示，除了膚質外，也感受到身體的活力提升，思緒似乎也跟著清晰，也讓這款NMN EX錠的效果大受肯定，保養專家建議：NMN EX並不是老人專屬，就像保養品一樣，越早保養，效果越好，能把年紀定格在最好的年紀。

金馬影后陳淑芳&不老男神伊正

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