新冠風暴席捲美國國會！檢測站陽性率狂飆12%　患者多為突破性感染

▲美國參議院1月3日的會議僅開了17分鐘就因暴風雪休會，但國會依舊籠罩在疫情陰影下。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國會新冠病例空前飆升，國會檢測站近來的一週平均陽性率，已從去年11月底的1%飆升至13%，大幅增長12%，其中大多數患者感染的是Omicron病毒，而且多為突破性感染案例，還好患者並未出現住院、重症或死亡。

據路透社報導，美國國會醫師莫那漢（Brian Monahan）3日指出，國會山莊的多數確診者都是已完成疫苗接種的人士，截至去年12月15日的有限樣本中，約有61%的患者感染Omicron病毒，而Delta案例只佔了其中的38％，另外國會檢測站的一週平均陽性率，也從去年11月底的1%飆升至13%，大幅增長12%。

▲美國國會醫師莫那漢指出，國會近期的新冠病例飆升了12%，而且多數案例都來自突破性感染。（圖／翻攝自維基百科）

在這些國會確診者中，有約65%的患者出現了新冠症狀，而剩餘的患者則無症狀。莫納漢表示，還好這些突破性感染患者並未出現住院、嚴重並發症或死亡的案例，可見接種疫苗極其重要。

參眾議院最近已陸續復會，不過莫那漢並未要求國會做出進一步的防疫措施，僅要求所有人維持戴醫用口罩的習慣，並盡可能採取遠程辦公，減少面對面會議和辦公室活動。

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