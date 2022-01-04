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守住機場防線！擴大採檢700名防疫司機　忠貞市場附近設3採檢站　

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園機場承包人員傳出有一名清潔人員突破性感染確診，其子女所就讀的國小和高中也緊急進行預防性停課1天，桃園市長鄭文燦4日上午受訪時表示，確診者家族匡列6人，目前都是陰性，至於該名確診者曾到過忠貞市場擺攤，忠貞市場除會在4日下午進行全面清修，並休市3天外，同時也會在附近增設3個社區採檢站外，也會針對與其足跡重疊的防疫車隊擴大採檢至700名防疫司機。

▲▼桃機傳出有清潔人員確診，足跡與防疫車隊重疊，桃市府緊急採檢300位司機，預定也會擴大採撿到700位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃機傳出有清潔人員確診，足跡與防疫車隊重疊，桃市府緊急採檢313位司機外，預定也會擴大採撿到700位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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指揮中心3日深夜公布國內新增1名本土病例，該名個案為任職於桃園機場的40多歲女性清潔人員，其子女所就讀的國小、高中除緊急進行預防性停課外，桃園市府除公布其相關足跡，該名個案曾在12月30和31日到過忠貞市場擺攤外，也緊急對其家族與職場進行擴大匡列採檢，所幸家族6人緊急PCR採檢結果皆為陰性；職場部分現階段採檢26名，也會再進一步擴大匡列，據了解，其工作區域範圍足跡與防疫車隊有所重疊，目前防疫車隊司機已採檢313位，未來也預定將擴大採檢到700位，目的就是希望可以守住機場防線。

▲▼桃機傳出有清潔人員確診，足跡與防疫車隊重疊，桃市府緊急採檢300位司機，預定也會擴大採撿到700位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃機傳出有清潔人員確診，足跡與防疫車隊重疊，桃市府緊急採檢313位司機，預定也會擴大採撿到700位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃機傳出有清潔人員確診，足跡與防疫車隊重疊，桃市府緊急採檢300位司機，預定也會擴大採撿到700位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長鄭文燦4日上午接受媒體訪問時表示，一定會確認個案安全無虞後，才能回去上班，至於該名個案曾到過的忠貞市場，也會進行市場相關人員匡列，同時在下午進行大清消並休市3天。

▲桃園市中壢警分局20日在忠貞市場等12處宣導防疫取締未戴口罩聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲忠貞市場4日中午過後將進行大清消作業，同時休市3天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，由於忠貞市場範圍較大，須採取高強度做法，市府也會在忠貞市場附近增設3處社區採檢站，呼籲附近居民只要有疑慮、有症狀就趕快到醫院或社區採檢站進行採檢。

鄭文燦回應，有關疫情處理SOP都是一樣的，就是及時疫調、匡列、隔離，並進行足跡環境的清消作業，目前機場部分是由化學兵群協助消毒，而忠貞市場部分則會由環保局負責。

至於春節將近，防疫車隊是否恐有運能不足的問題，鄭文燦強調，只有合格的計程車司機才會投入第一線車隊，未來也會要求機場與醫院的所有工作人員都必須接種第三劑疫苗，覆蓋率必須達到百分之百，之後會再視疫情發展作調整，希望能夠守住機場防線；另外是否有再新增確診人員，鄭文燦僅回應將統一下午由指揮中心公布。

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