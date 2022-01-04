《華燈初上2》誰演最好？劇迷點名「1角色」太扯：討厭卻不忍快轉

▲《華燈初上》相關討論不斷。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

記者曾筠淇／綜合報導

《華燈初上》自開播以來話題不斷，日前有網友看完第二季後，忍不住分享心中前3喜歡的角色，並點名2人的演技讓他眼睛為之一亮。貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，不少網友都回應，「超喜歡這劇」、「女人勾心鬥角真的好好看」。

這名網友在PTT的TaiwanDrama板上，以「華燈初上～角色好感度爆表」為題發文，提到他看完《華燈初上》第二季後，對於一直反轉的劇情感到開心不已。話鋒一轉，他決定談談自己喜歡的演員。

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▲原PO的第1名是吳慷仁「寶寶」。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）

首先，原PO心中的第1名就是吳慷仁飾演的「寶寶」，以前吳慷仁從未打動過他，但這次卻讓他大改觀，第二季一演，他就一直期待有寶寶的片段；再來，謝瓊煖飾演的「季滿如」則是他的第2名，演員從悲情到霸氣的情緒都能駕馭，真的演得很好，像在演自己。

原PO繼續分享，他的第3名楊謹華飾演的「蘇媽媽」，在觀看戲中表現以後，他才注意到楊謹華的笑容很美，而且每次出場都很有氣勢。最後，他也讚許劉品言和郭雪芙的演技讓他眼睛為之一亮，另外王淨的演技也讓他覺得頗自然。

▲原PO覺得楊謹華「蘇媽媽」出場總是很有氣勢。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

貼文曝光後，被劇迷點名最多次的角色就是「阿季」，「阿季出現都好吸睛」、「謝吧，尤其第二季，把阿季這個市井小人物演得很飽滿」、「季真的很會演，演到我超討厭她」、「謝可以把阿季這麼不討喜的角色演到我不忍快轉，真的演得很好」、「阿季很會演、不會讓人討厭她，會沉浸在她飾演的角色裡」、「阿季這角色討人厭，但謝瓊煖演得太好了，respect」。

▲大批劇迷最愛的角色就是謝瓊煖「阿季」。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

還有些網友回應，「覺得郭雪芙最令我驚豔，進步好大」、「愛子會讓人想知道她接下來會如何，郭真的蠻驚艷的」、「吳慷仁真的讓人驚艷！寶寶萬歲」、「吳慷仁很棒，第二季的亮點」、「楊謹華真的很會這種溫柔婉約但骨子裡一堆毛的女人」、「楊謹華真的好美」、「覺得王淨超美演技又好好，有強烈氣場，很看好她」。