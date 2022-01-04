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布林肯與北約9國外長通話　聲援立陶宛抗中國脅迫

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲ 布林肯關切中國施壓立陶宛問題。（圖／路透）

文／中央社

美國國務卿布林肯今天與北約內9個成員國外長通話，再次關切中國脅迫立陶宛。國務院表示，10國外長強調在北京對立陶宛政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們聲援立陶宛。

立陶宛與台灣互設代表處面臨中國施壓，對中貿易也頻遭阻礙，引發美歐多國關切。布林肯（Antony Blinken）近期與義大利、法國、德國、英國與歐洲聯盟（EU）外長通話時皆相繼關切此事，堅定聲援立陶宛。

布林肯今天與北大西洋公約組織（NATO）內保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛等9個中、東歐成員國外長通話，中國脅迫立陶宛再次成為談論重點主題之一。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的通話摘要，布林肯與9國外長強調在中國對立陶宛政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們聲援立陶宛。

因應俄烏邊界情勢升級，普萊斯表示，布林肯與9國外長今天在電話中也談及俄羅斯在烏克蘭邊界增兵破壞穩定一事，他們認為北約有必要在共同防禦成員國上採取一致、堅定及準備好的立場，且在共同關切議題上進行跨大西洋合作。

布林肯強調，美國致力於持續與跨大西洋夥伴盟友進行緊密諮商與協調合作，努力透過威懾、防衛與對話降低緊張情勢。

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