女球迷看球驚覺球經背後怪怪的　下秒隔玻璃狂打警告竟救了他一命

▲一名女球迷在球賽中見到球經背後長了一顆痣，於是提醒對方趕快檢查，沒想到居然真的是癌。（圖／翻攝自IG／@Canucks）
記者葉睿涵／編譯
美國球迷波波維奇（Nadia Popovici）去年在看北美職業冰球聯賽（NHL）時，發現加拿大溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）的球經漢密爾頓（Brian "Red" Hamilton）背後長了顆疑似為黑色素瘤的痣，於是她立刻用手機提示對方到醫院檢查，沒想到結果居然真的是癌，讓漢密爾頓感激不已。
據《紐約郵報》報導，去年10月23日，波波維奇在到西雅圖觀賞NHL比賽時，突然注意到溫哥華加人隊的球經漢密爾頓背後有一顆痣，過去曾在腫瘤病房當義工的她立刻意識到，這是一顆黑色素瘤，於是她趕緊用手機的LED跑馬燈程式打出提醒訊息，希望漢密爾頓盡快到醫院接受檢查。
The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.— Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022
A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a
漢密爾頓回憶道，「當時我剛從板凳上站起來，就看見她一直在拍打觀眾席的玻璃窗，並隔著玻璃向我展示手機上的訊息。那天的賽場有非常多人，而且我還穿著一個厚外套，背後還掛著耳機，所以她還能注意到我的痣讓我非常驚訝。」
賽季結束後，漢密爾頓立刻回到溫哥華請隊醫為他做檢查，隊醫也證實了波波維奇的擔憂可能是真的，於是漢密爾頓立刻到醫院去做活體組織檢查。醫師後來告訴他，還好這顆痣的癌細胞只停留在了表皮第一層，若漢密爾頓沒有及時診治的話，癌細胞可能就會危及他的性命。
After alerting @Canucks Asst. Equipment Manager Brian "Red" Hamilton of a cancerous mole on his neck, the #SeaKraken & Vancouver teamed up to surprise Nadia Popovici with $10K for medical school.— Seattle Kraken (@SeattleKraken) January 2, 2022
Get to know the Kraken fan who saved Red's life → https://t.co/MhBfWDHlFM pic.twitter.com/JZhze1gsq6
漢密爾頓指出，他真的非常感謝這個女孩，也希望親自向波波維奇道謝，於是溫哥華加人隊便一直在網上替他尋找波波維奇的下落。今年1月1日，溫哥華加人隊終於找到了波波維奇，並讓二人在賽前短暫地見面。漢密爾頓誠摯地感謝波波維奇救了他一命，而波波維奇的善舉也為她贏得企業贊助的1萬美元（約新台幣28萬元）獎學金。據悉，她已被多家醫學院錄取。
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