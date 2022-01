女球迷看球驚覺球經背後怪怪的　下秒隔玻璃狂打警告竟救了他一命

▲一名女球迷在球賽中見到球經背後長了一顆痣,於是提醒對方趕快檢查,沒想到居然真的是癌。(圖/翻攝自IG/@Canucks)

記者葉睿涵/編譯

美國球迷波波維奇(Nadia Popovici)去年在看北美職業冰球聯賽(NHL)時,發現加拿大溫哥華加人隊(Vancouver Canucks)的球經漢密爾頓(Brian "Red" Hamilton)背後長了顆疑似為黑色素瘤的痣,於是她立刻用手機提示對方到醫院檢查,沒想到結果居然真的是癌,讓漢密爾頓感激不已。

據《紐約郵報》報導,去年10月23日,波波維奇在到西雅圖觀賞NHL比賽時,突然注意到溫哥華加人隊的球經漢密爾頓背後有一顆痣,過去曾在腫瘤病房當義工的她立刻意識到,這是一顆黑色素瘤,於是她趕緊用手機的LED跑馬燈程式打出提醒訊息,希望漢密爾頓盡快到醫院接受檢查。

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a