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女球迷看球驚覺球經背後怪怪的　下秒隔玻璃狂打警告竟救了他一命

▲▼美國一名女球迷在球賽中見到球經背後長了一顆奇怪的痣，於是提醒對方趕快檢查，沒想到居然真的是癌。（圖／翻攝自IG／@Canucks）

▲一名女球迷在球賽中見到球經背後長了一顆痣，於是提醒對方趕快檢查，沒想到居然真的是癌。（圖／翻攝自IG／@Canucks）

記者葉睿涵／編譯

美國球迷波波維奇（Nadia Popovici）去年在看北美職業冰球聯賽（NHL）時，發現加拿大溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）的球經漢密爾頓（Brian "Red" Hamilton）背後長了顆疑似為黑色素瘤的痣，於是她立刻用手機提示對方到醫院檢查，沒想到結果居然真的是癌，讓漢密爾頓感激不已。

據《紐約郵報》報導，去年10月23日，波波維奇在到西雅圖觀賞NHL比賽時，突然注意到溫哥華加人隊的球經漢密爾頓背後有一顆痣，過去曾在腫瘤病房當義工的她立刻意識到，這是一顆黑色素瘤，於是她趕緊用手機的LED跑馬燈程式打出提醒訊息，希望漢密爾頓盡快到醫院接受檢查。

漢密爾頓回憶道，「當時我剛從板凳上站起來，就看見她一直在拍打觀眾席的玻璃窗，並隔著玻璃向我展示手機上的訊息。那天的賽場有非常多人，而且我還穿著一個厚外套，背後還掛著耳機，所以她還能注意到我的痣讓我非常驚訝。」

賽季結束後，漢密爾頓立刻回到溫哥華請隊醫為他做檢查，隊醫也證實了波波維奇的擔憂可能是真的，於是漢密爾頓立刻到醫院去做活體組織檢查。醫師後來告訴他，還好這顆痣的癌細胞只停留在了表皮第一層，若漢密爾頓沒有及時診治的話，癌細胞可能就會危及他的性命。

漢密爾頓指出，他真的非常感謝這個女孩，也希望親自向波波維奇道謝，於是溫哥華加人隊便一直在網上替他尋找波波維奇的下落。今年1月1日，溫哥華加人隊終於找到了波波維奇，並讓二人在賽前短暫地見面。漢密爾頓誠摯地感謝波波維奇救了他一命，而波波維奇的善舉也為她贏得企業贊助的1萬美元（約新台幣28萬元）獎學金。據悉，她已被多家醫學院錄取。

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