數位疫苗證明存入Apple「錢包」　3步驟輕鬆做

▲「數位疫苗證」申請操作方便。（圖／記者陳嘉恩翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

疫情影響導致出入境許多國家都需要完整接種疫苗證明，歐盟執委會去年12月宣布正式將台灣加入「歐盟數位新冠證明」系統，我指揮中心也開放國人下載「數位新冠病毒健康證明」，只需要3步驟就能快速完成申請，將證明存入Apple的「錢包」內。

在國內接種疫苗或接受過PCR試驗者，可到衛福部疾管署申請「數位新冠病毒健康證明申請」，最簡單的認證方式只要輸入身分證字號、健保卡號、護照號碼，即可順利下載，只要資料齊備，1分鐘內即可完成數位疫苗證明申請。

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申請成功後供選擇將檔案保存於裝置中，或列印成紙本。若想存在手機內隨時開啟使用，可以到「DIGITAL Covid Pass」網站，將數位證明存入Apple 「Wallet」或Android系統的電子錢包「Yourwallet App」。

▲歐盟數位疫苗證明輕鬆存入手機錢包APP內。（圖／翻攝「DIGITAL Covid Pass」網站）

存入的3個步驟為，用手機打開網站「getcovidpass.eu」，進入「將你的歐盟COVID證明數位化」（Digitize your EU Covid Certificate）頁面，按下「建立證明」（CREATE YOURS），然後掃描或上傳數位證明QR Code，即可發現數位證明已存入錢包中，讓出示更方便。

「歐盟數位新冠證明」由於國際成員多且最先開放國際旅行使用，目前持數位證明已能在至少60個國家加入入境，美國也已接種該證明，並可與美國國際航空運輸協會（IATA）的數位新冠證明互通。

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