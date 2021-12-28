實測／1分鐘搞定「數位疫苗證」　8大QA報你知！

▲記者實測只要1分鐘，即可快速完成證明申請。（圖／翻攝疾管署網站，下同）

記者李佳蓉／整理報導

台灣「數位新冠病毒健康證明」今（28）日上午8點正式上線！供近期有出國需求者下載使用。《東森新媒體ETtoday》記者上午8點實測申請「數位疫苗證明」，只要輸入相關證件卡號，在1分鐘內即可完成證明申請。本刊也為大家整理超實用8大QA，替你快速解答申請過程中的種種疑惑。

欲申請「數位新冠病毒健康證明」的民眾，只要前往指定網站，再透過3步驟「確認身分、選擇項目、取得證明」即可，不僅提供數位版本可QR Code掃描，也可列印紙本保存。

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記者實測申請「數位疫苗證明」，最簡單的認證方式只要輸入身分證字號、健保卡號、護照號碼，即可順利下載。只要資料齊備，1分鐘內即可完成數位疫苗證明申請，系統順暢沒有卡頓，且完成後還會將證明以電子郵件方式寄到信箱。

▼「數位新冠病毒健康證明」申請步驟，完成後還會以電子郵件寄到信箱。

「數位新冠病毒健康證明」8大QA帶你一次搞懂：

Q1.目前有多少國家入境可使用「新冠證明」？

A：「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國。且美國已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，國際航空運輸協會（IATA）之數位新冠證明亦與之互通，故持我國數位證明於國際旅行已不限上述的60國。

Q2.接種高端者可以申請嗎？

A：可以，但各國對於疫苗廠牌認證標準有所不同，因此民眾在出國前仍應留意入境地最新規定。

Q3.採檢／施打疫苗後過多久，可以申請到數位證明？

A：疫苗部分建議接種後隔2日以上申請；檢驗部分建議核酸檢驗紙本報告取得後隔日申請。

Q4.請問申辦護照後多久，可以申請到數位證明？

A：民眾至外交部領事事務局領取護照時，該局電腦始作「發照」，新護照資料尚未傳送至申請平台，故民眾領照後建議隔日上午10時後可至該平台確認。

Q5.只施打1劑疫苗可以申請數位證明嗎？

A：目前系統規劃疫苗施打1劑、2劑都可以申請疫苗接種數位證明，系統會自動提供最新一筆接種證明，內容顯示接種疫苗的完整劑數及目前的接種劑次，另核酸檢驗亦可申請檢驗結果數位證明。

Q6. 在國外接種過疫苗也可以申請嗎？

A：目前國外接種疫苗無法協助開立證明，只會登錄於國內施打的紀錄。

Q7.是否有洩漏個資的疑慮？

A：指揮中心強調，疫苗數位證明等於是數位版的小黃卡，未記錄民眾的足跡，不會變成實聯制資料，因此民眾不用擔心個資外洩。

Q8.如果紙本證明遺失了怎麼辦？

A：只要遵循申請步驟，即可重複申請，民眾務必妥善保管。