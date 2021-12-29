富士康「南印度廠」爆員工抗議　遭蘋果列入觀察名單

▲富士康男印度廠失誤中毒事件，引發員工抗爭。（圖／翻攝自維基百科）

中央社清奈29日綜合外電報導

蘋果公司今天將富士康南印度廠列入觀察期。此前，該廠爆發宿舍食物中毒事件，以及員工住宿條件低於標準，導致工人抗議。

富士康（Foxconn）已為不符衛生標準致歉，並承諾改組在印度的管理和營運。

法新社報導，事發工廠位於清奈（Chennai）郊外的斯利柏倫菩德（Sriperumbudur），爆發抗議後廠房已關閉，待做好必要改善後將恢復營運。富士康運用這座工廠來組裝iPhone和其他裝置。

蘋果公司（Apple Inc.）發言人說：「近期富士康斯利柏倫菩德廠的食安和住宿條件出現疑慮後，我們派出獨立稽查人員。」

「我們發現，若干偏遠員工宿舍和餐廳並未符合我們的要求。我們正在跟供應商合作，以確保能快速執行全面改正行動。」

富士康表示，正在重組當地管理團隊和體制，停工期間會繼續支付所有員工薪水。工廠所在的坦米爾那都省（Tamil Madu）政府25日指出，富士康同意擴大住宿區域、升級沐浴設備、提供飲用水和答應員工要求，很快就會恢復營運。

富士康在文字聲明中說：「我們對員工經歷過的問題深感抱歉，並立即採取行動，來提升我們提供的設備與服務。」

蘋果現在的作法呼應一年前印度另一場類似事件。當時iPhone代工廠商緯創（Wistron Corp.）因勞務公司延遲支付員工薪水而發生暴動，被蘋果列入觀察期。

蘋果表示，富士康斯利柏倫菩德廠將處在觀察期，直到蘋果滿意一切符合公司標準為止。富士康未明確表示打算何時重新開廠。

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