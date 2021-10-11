助理傳Line「跟家人聊太晚」秒消失！老闆卻沒轍：搞到看員工臉色

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名攝影師心累表示，上班時間不見助理人影，過了近半小時才傳訊息說，「跟家人聊太晚，身體撐不住」，接著直接消失，他自認待對方不薄，也因疫情緣故工作量並不大，沒想到卻碰上大雷包；最嘔的是，還不能任意開除她，損失也求償無門。

攝影師在「爆怨公社」氣憤表示，前天中午11點上班人沒出現，23分才傳訊息說「睡過頭了！因為跟家人聊太晚，身體撐不住！」這番話雖然令他傻眼，但還是忍著怒氣沒發，同時讓客人先出發，他則在集合地點等候。

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沒想到，原po等了半天，依舊不見人影，訊息不理、電話打不通，助理也並未明說，究竟是會晚到還是要請假，「不來也不說一聲，我還可以馬上找人來幫忙。」

▲助理傳訊息丟幾句理由，也未明說要請假。（圖／翻攝自爆怨公社）

直到下午近3點，對方才又傳訊息說，「對不起，真的很抱歉，最近因為搬家的事情狀況不是非常好，導致今天沒有辦法過去，真的十分抱歉。」

一席話再度點燃怒火，攝影師錯愕直呼，「那我該怎麼回妳？回辛苦了嗎？不來說一聲很難嗎？妳傳第一個訊息只說睡過頭，沒說不來啊，結果直接消失。」

原po接著感嘆，「8月中到職，兩個月來待她不薄，工作室也沒那麼忙，她上班有八成的時間在打手遊，只要服務客人的時間認真，其他我都不管她，出門有好吃的也都買給她一份。基本的尊重很難嗎？基本的責任感很難嗎？一堆沒家教的媽寶爸寶到處亂跑。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，攝影師也直言，國家勞基法只保障員工，沒有在保障老闆的，「公司不能隨時開除她，她卻可以隨時不幹，曠職造成損失還不能求償，離職不按流程你也無可奈何，搞到我們都要看員工臉色，爽來就來...不爽就不來。」

網友們看完也忍不住氣罵，「直接叫她回家吃老米」、「保障一些白痴，只是讓社會更對立而已」、「熟悉的劇本」、「炒掉啦，寧可賠錢不要繼續受氣」、「這個皮超厚的」、「這種類似案例真的很多，餐飲業更是嚴重」、「只能扣未到時薪，而且她要加薪了哦」、「我們公司也有智障」。

另外，有內行表示，連續3天礦職，或1個月不連續礦職6天就可以開除；不過，原po無奈回應，她只曠職了2天，還未達標準。