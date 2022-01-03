台北震度4級「感覺晃超大」！專家曝關鍵原因：被甩來甩去

▲台北市中山區長安東路2段因地震後外牆剝落。（圖／記者張君豪翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮外海發生3日晚間發生規模6有感地震，震央在東部海域附近，台北與新北市都有4級震度，民眾紛紛發文表示「超有感」，還出現民眾受困電梯、台北捷運停駛的小小災情，所幸目前並沒有傳出重大受傷的消息。對此，粉專「震識：那些你想知道的震事」也發文解釋「台北搖很大」的原因。

粉專「震識：那些你想知道的震事」3日晚間發文表示，台北搖得比較大最主要的原因就是「場址效應」，也就是地質的因素，「台北以前曾經是個湖泊，有些地方的沉積物鬆軟、加上盆地的地形，讓震波進來盆地後能量容易被聚集、震度也因而放大！」

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▲台北地檢署因地震導致磁磚掉落。（圖／記者劉昌松攝）

事實上，921地震教育園區過去就曾解釋，「場址效應」中的「場址」兩字，英語是Site，其實就是「場所」、「位址」的意思。地震的「場址效應」，就是「場址土層軟硬不同造成地震波動改變的現象」。而台北為盆地地形，地表土層原本就軟，因此當地震傳來時，軟土比起硬土層更容易「被甩來甩去」，震動幅度加劇，搖晃得也更久。

氣象局地震測報中心指出，基本上岩層鬆軟處較容易出現場址效應，不過民眾感受到的震度主要仍受斷層、板塊破裂程度以及震波傳遞路徑所影響，每起地震發生的原因、引發的震波走向都不同，因此並非每次發生地震，特定區域都會出現場址效應，還是要視單一個案加以分析。再者，若民眾住在較高樓層，感受到的晃動程度也會比較大。

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