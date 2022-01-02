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春節國道好走時段曝　9天連假這時間免費！6大疏導措施搶先看

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高公局晚間公告農曆春節連假運輸措施，建議民眾可提前規劃行程。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許維寧／台北報導

元旦連假進入尾聲，但緊接一月底農曆春節連續假期將至，交通部高速公路局也於今天（1/2）晚間公告春節1月29日至2月6日共9天連續假期國道交通措施，9天連續假期期間均實施單一費率制，且每日0到5時全線暫停收費。

交通部高公局表示，農曆春節期間交通需求以返鄉團圓為主，其次次則為旅遊，研判除夕前以返鄉車流為主，初一至初二以旅遊、返鄉車流為主，初三至初五以旅遊及收假車流為主，初六以收假車流為主。

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高公局分析，每年農曆春節期間都為車流量最大的時期，為避免壅塞建議民眾多搭乘公共運輸或多利用省縣道替代道路，若要開車上國道建議可多利用國道好走時段，高公局建議：2月1日至2月3日年初一至初三期間，南向用路人建議下午13時以後出發；2月3日至2月6日年初三至初六期間，北向用路人建議中午12時以前出發。

高公局評估，2月3日及4日年初三、初四期間預計為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨，建議民眾多利用公共運輸，若需開車往返長途建議可利用台61替代道路，若要使用國道請提前於當日上午時段出發，或延後至初六上午再北返。

一、收費措施：

單一費率：111年1月29日至2月6日。
路段差別費率：111年1月29日至2月6日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
暫停收費：111年1月29日至2月6日，每日0至5時國道全線暫停收費。

二、高乘載管制：

111年2月3日(初三)至2月4日(初四)，每日13至18時，實施國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪入口匝道。
111年2月3日(初三)至2月6日(初六)，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。.

三、匝道封閉：

111年2月1日(初一)至2月3日(初三)，每日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
111年2月3日(初三)至2月5日(初五)，每日7至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

▲111年春節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲111年春節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

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