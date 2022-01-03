台東男「雙黃線超車」民眾一路尾隨報警　酒測值0.8慘了

▲員警示意駕駛人停靠路邊，停妥後熄火。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前台東縣關山警察分局池上分駐所接獲民眾報案稱「有部車輛違規雙黃線超車，攔停下來勸阻他，結果聞到他有濃厚酒氣，疑似有酒駕的情形，請員警協助攔查」，警員接獲通報，約在台20甲線萬朝一路附近將其攔停，經實施酒測，酒測值為0.8MG/L，全案依違反公共危險罪嫌，移送台東地方檢察署依法偵辦。

▲員警對黃姓男子實施酒測，酒測值為0.8MG/L。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣池上分駐所接獲民眾報案稱，「有部車輛違規雙黃線超車，我將他攔下勸阻，兩人在路旁發生爭執，我聞到他嘴裡吐出濃厚酒味，請他在原地等警察過來處理，但是他竟上車駛離，我現在尾隨在他後面，請派員警協助攔查。」

值班警員莊永長隨即通報線上警員郭靆豔前往，並持續與報案人通話，另一方面，郭員依報案人所述路線找尋，最終在台20甲線萬朝一路土地公廟前發現該部車輛，經開啟蜂鳴器及警示燈尾隨，並示意駕駛人停靠路邊，停妥後熄火，並由隨後抵達的支援警力對黃姓男子(64歲)實施酒測，酒測值達0.8MG/L，明顯超標，警方當場依公共危險罪現行犯，將其移送台東地檢署偵辦。

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