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111年台東市正氣路與光明路角地蟬聯「地王」

▲台東市正氣路與光明路之角地蟬聯台東「地王」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市正氣路與光明路之角地蟬聯台東「地王」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣111年公告土地現值及公告地價，已由地價暨標準地價評議委員會評議通過，111年公告土地現值及公告地價平均調幅為1.46%及1.79%，「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路之角地蟬聯，每平方公尺20萬3千元，最低公告現值位於鸞山段下野部落西側臨溪之土地，每平方公尺36元；最低區段地價公告地價位於鄰高雄縣及花蓮縣的林班地，每平方公尺6元，評議結果依規定編製土地現值表已於111年1月1日辦理公告。 　

台東縣政府表示，111年公告土地現值及公告地價作業，依據平均地權條例第46條及第14條規定，業經台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過，今年全縣公告土地現值及公告地價平均調幅為1.46%及1.79%。

近1年縣內土地開發案稍有增加趨勢，不僅新成屋價格高漲，連帶中古屋及土地交易價格也處於上漲情勢，又縣內各項重大公共建設陸續完工，例如安朔-草埔隧道開通以及台9線道路改善工程等及積極推展觀光產業深耕在地文創網路行銷等，提昇交通便利性及生活環境改善下也牽動著房地交易行情，間接帶動不動產市場買氣的升溫，雖政府推行相關稅制及實價登錄2.0等政策，但交易量也並未呈現減少趨勢，地價係呈現微幅上漲情形。

其中，最高宗地地價位於台東市正氣路與光明路之角地，公告土地現值110年每平方公尺20萬元，111年每平方公尺20萬3千元；另每2年調整1次的公告地價於109年每平方公尺4萬5,750元，考量社會經濟狀況及民眾地價稅負能力等因素，今年仍維持不變；最低區段地價公告土地現值位於鸞山段下野部落西側臨溪之土地，每平方公尺36元；最低區段地價公告地價位於鄰高雄縣及花蓮縣的林班地，每平方公尺6元，評議結果依規定編製土地現值表及公告地價表於111年1月1日辦理公告，陳列於全縣各地政事務所共民眾閱覽。

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