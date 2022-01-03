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檢疫最終日得知接觸確診者！「再關14天」崩潰　指揮中心1方法解套

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲若「居家檢疫」因故轉換為「居家隔離」者，符合條件可返家一人一戶居隔。（圖／記者賴文萱翻攝）

生活中心／綜合報導

近期不少旅館出現「群聚感染」，為防擴大，指揮中心及衛生局將住在同間旅館旅客篩檢後，撤至其他隔離地點。但也因身分由原本的「居家檢疫」轉換為「居家隔離」者，按照規定，須從與確診個案最後接觸日次日起14天繼續隔離，不過，有民眾好不容易居檢到最後一天，卻因隔離環境出狀況而被迫「再關14天」，指揮中心也衡量民眾狀態，若地方衛生局審核同意，可返家採「1人1戶」居家隔離措施。

國內因應春節便民，提供3種檢疫方案，但至少有7天同樣都須入住集中檢疫所或防疫旅館。但近期發生旅館群聚案，讓不少民眾好不容易居檢至最後一天，準備回家繼續檢疫或自主健康管理之時，被迫「再關14天」。指揮中心謹慎起見，並衡量居檢者狀態，若入住防疫旅宿時間逾14天，並考量防疫旅宿量能之故，超過14天部分可採「1人1戶」居家隔離。

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指揮中心提到，檢疫身分轉為隔離者，考量隔離者具較高染疫風險，以較嚴謹的方式辦理，並以不異動隔離地點為原則。若有特殊原因無法於原地點隔離(例如：無水電無法維生、防疫旅宿客滿無法續住等)，需經原檢疫所在地地方政府衛生局審核同意，方可異動；涉及跨縣市移動者，需橫向聯繫新隔離所在地地方政府衛生局，由轉出地衛生局安排個案搭乘防疫計程車前往新隔離地點。

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲春節檢疫3方案中，仍至少有7天都是必須待在集中檢疫所或防疫旅館。（圖／記者李毓康攝）

其中，春節檢疫又分成3方案，方案A（14+0+7）繼續於防疫旅宿完成居家隔離至與確診個案最後接觸日次日起14天，期滿續行自主健康管理7天。若因身分轉換導致入住防疫旅宿時間逾14天，考量防疫旅宿量能之故，超過14天部分可採「1人1戶」居家隔離措施；倘居家條件不符合1人1戶規定，則須安排入住集中檢疫所或防疫旅宿

另外方案B（10+4+7）及方案C（7+7+7），如果在集中檢疫所或防疫旅宿檢疫期間轉為隔離身分，則以在原地點隔離至與確診個案最後接觸日次日起14天期滿為宜，若因檢疫場所量能無法於原地點隔離，可採「1人1戶」居家隔離措施；倘居家條件不符合1人1戶規定，則須安排入住集中檢疫所或防疫旅宿

指揮中心指出，如果在返家居家檢疫期間轉為居家隔離身分者，且為同戶內有同住家人採1人1室在家檢疫者，則須安排入住防疫旅宿或集中檢疫所；若採1人1戶在家檢疫者，則在家(原地點)隔離至與確診個案最後接觸日次日起14天期滿，而原採方案C居家檢疫之同住家人(非居家檢疫者)須持續進行原「加強自主健康管理及自主健康管理」之措施，地方政府無須重新開立通知書。

指揮中心也說，採春節期間入境檢疫方案，如果原檢疫期間同一房檢疫者同時轉換為居家隔離身分，亦可於同1戶居家隔離，不受1人1戶之限制。另外，若於防疫旅宿或集中檢疫所檢疫期間與同一房檢疫者同時轉換為居家隔離身分者，考量隔離者具較高染疫風險，於同戶內應採1人1室(即須為單獨房間及個人獨立使用衛浴)措施，倘隔離地點條件不符合1人1室規定，則須另安排入住集中檢疫所或防疫旅宿。

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