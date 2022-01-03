立陶宛國內民調　現任政府支持度10年來新低

▲立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）。（圖／路透）

文／中央社維爾紐斯2日綜合外電報導

立陶宛民調機構Vilmorus發布的最新民調顯示，由「祖國聯盟－基督教民主黨」領導的執政聯盟，支持率在上月創新低，部分原因是為白俄羅斯運送鉀肥的爭議所累。

立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，Vilmorus於上月10到18日所做的民調顯示，受訪者對政府的信任度，從2021年11月的21%滑落到12月的17.3%，不信任則從39.6%飆升至47.8%。

Vilmorus民調機構負責人葛迪斯（Vladas Gaidys）說：「目前政府的支持率持續探底，已直逼2009到2012年當時總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）內閣所創的最低紀錄。」

當年庫比柳斯的保守派內閣因逢金融危機必須厲行公共支出撙節，招致民眾反彈，現任總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）正是當年的財長。

最新民調顯示，席莫尼特的信任度從11月的33%滑落到12月的30.5%，不信任度則從49.6%上升至52%。

交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）的支持率從13.1%降到9.5%，不支持率從25.1%暴增為47%；外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）支持率從21%降至15.3%，不支持率從59.8%上升到66.4%。

思庫歐迪司與藍斯柏吉斯是深陷白俄羅斯鉀肥爭議的核心人物。國營「立陶宛鐵路公司」遭揭露持續與被美國強力制裁的「白俄羅斯鉀肥」往來，重創政府形象，兩人請辭後上月初獲總理席莫尼特慰留。

民調顯示，執政的「祖國聯盟－基督教民主黨」（TS-LKD）支持率從11.5%降至10.1%，在野的立陶宛社會民主黨（LSPD）持續穩坐最受歡迎政黨，支持率從16.3%上升到18.5%。

此外，法國國際廣播電台（RFI）指出，立陶宛因同意台灣在首都維爾紐斯開設台灣代表處而與北京關係急遽惡化，連帶將整個歐盟捲入與中國的衝突。

立陶宛為此向歐盟求援，但歐盟負責環境、海洋和漁業事務的專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius）27日表示，歐盟暫時只能評估立、中之間的緊張，不確定如何幫助立陶宛。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，由於立陶宛在中國的企業面臨困難，立陶宛工商聯合會（LPPARA）主席瓦庫列維丘斯（Rimas Varkulevicius）向國內喊話，盼即刻在歐盟委員會、立陶宛政府和企業及中國代表共同參與下，就爭執展開談判。

德國「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）日前一篇評論指出，歐盟為反制不公平競爭，遲早要對中國採取更強硬的立場，但發起行動的正確時間、議題和戰略必須由歐盟共同決定，而非任由賣力討好拜登政府的立陶宛牽著走。

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