立陶宛遭中國惡意擋關　台灣相挺！2萬瓶酒全包了

▲去年11月18日，我國正式在立陶宛設立代表處，首任代表由黃鈞耀（右3）出任。



圖文／鏡週刊

去年11月18日，我國政府在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，觸怒中國當局，開始對立陶宛展開一連串的報復行動，除了召回駐立陶宛大使、暫停領事服務、宣布與立陶宛外交關係降級之外，還採取經濟制裁手段，在貿易事務上對立陶宛激烈施壓。

12月初，立陶宛媒體就曾報導，中國海關電子報關系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致出口貨物滯留中國港口，消息曝光後，中國電子報關系統雖重新出現立陶宛的名字，但滯留海上的貨品依舊不得其門而入，歐盟也對此發聲，譴責中國政府不當的報復手段。

對此，中國外交部發言人趙立堅公開反駁，指有關中國政府在報關系統中刪除立陶宛，對跨國企業施壓禁止進出口立陶宛貨品等消息，全是媒體誇大不實的報導，並抨擊歐盟官員未經查證就指控中國，是不負責任的行為。

▼去年台灣爆發新冠疫情、疫苗短缺時，立陶宛陸續捐贈20多萬劑疫苗給台灣。



不過，本刊掌握，立陶宛酒商日前出口一批萊姆酒，預定12月20日以海運方式運抵中國，但因該酒商稍早已有一批啤酒在中國卡關，擔心這批萊姆酒也會面臨同樣的命運，於是趕緊另尋出路，後來找上台灣代表處陳情，由我國駐立陶宛代表黃鈞耀出面與財政部接洽，最後決定委由台灣菸酒公司協助購入轉售，才化解立陶宛貨物再次在海上漂流的危機，也間接證實中國外交部發言人趙立堅的說法根本是謊言。

本刊訪問台灣菸酒公司副總經理廖志堅，他向本刊證實此事，並說這批立陶宛PROPELLER萊姆酒數量達二萬瓶，是由波羅的海最大酒精飲料生產商MV GROUP生產，為俗稱「黑萊姆」的深色萊姆酒，台灣菸酒公司接到財政部指示後，立即和相關單位接洽，收購這批遭中國卡關波及的萊姆酒。

▼台灣菸酒公司近日購入一批由立陶宛知名酒商出產、遭中國阻擋入關的黑萊姆酒。



廖志堅透露，這批萊姆酒1月9日抵達台灣後，依照流程須先進行清關作業，入關後再貼標及包裝，之後就會在各大酒莊流通販售。「協助引進被卡關的這批酒，不僅可幫助立陶宛暫時紓緩經貿遭受中國打壓的困境，同時也是台灣首次進口立陶宛萊姆酒，不但可提供民眾嘗鮮，也期盼這款市面上較不常見的深色萊姆酒，能為台灣飲酒市場注入新氣象，希望日後也將會有更多與立陶宛廠商合作的機會。」廖志堅說。

此外，本刊掌握，日前遭中國卡關而在海上漂流多時的立陶宛啤酒，也已全數運抵台灣，由其他的進口商及經銷商收購販售。

其中，立陶宛歷史悠久的知名啤酒廠沃福斯也是受災戶之一。自立陶宛去年7月下旬宣布允許我國以台灣為名設代表處後，去年10月沃福斯就突然被通知砍光中國所有訂單，損失約50萬歐元

▼中國外交部發言人趙立堅曾否認刁難立陶宛，還狠嗆歐盟指控不負責任。



不過，立國媒體報導，沃福斯執行長霍巴喬斯卡斯透露，在中國的損失可由台灣市場的成長來彌補，而且去年出口台灣的啤酒銷售量，較前年成長暴增23倍。

本刊調查，我國在立陶宛設立代表處後，立陶宛即面臨中國打壓的危機，自去年十二月開始，立陶宛貨物進入中國就已處處碰壁，對此，我外交部長吳釗燮曾在立法院表示，立陶宛卡在中國的貨品，每日還需負擔倉儲費用，台立雙方正密集評估是否能由台灣廠商買下，藉此全力幫助立陶宛抵擋中共報復。

面對中國的一連串打壓行動，立陶宛不懼強權，甚至當中國外交部發言人趙立堅嗆聲「立陶宛的台獨分子終將被掃進歷史的垃圾堆」時，立陶宛國會友台小組馬爾德基斯（Matas Maldeikis）主席還在推特回擊「共產主義已經在那（垃圾堆）裡了」，並標籤「StandWithTaiwan」，選擇與台灣站在同一陣線；我國政府及公民營廠商，也自當竭盡全力，協助立陶宛脫離中國打壓的困境。

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