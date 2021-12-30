不只長榮豪發百萬年終　網曝「科技、建設」年終也超過10個月

▲長榮海運發放「40個月」年終獎金，引爆網路話題。（圖／翻攝自shutterstock）

實習記者廖翊慈／綜合報導

全球貨櫃因疫情影響運價飆漲，長榮海運獲利超過2000億元，而集團也大手筆發放百萬年終獎金，讓許多員工又驚又喜。有網友PO文好奇「大家的年終獎金有多少？」許多人受疫情影響則無年終可領，但「建設業」及「科技業」則祭出超過10個月的年終獎金。

一名網友在PTT上發文，文中附上長榮海運的職缺截圖，並以「你各位年終幾個月」為題寫下，今日最大的新聞就是，長榮集團給員工發放滿滿的幸福，長榮海運瞬間成為人人稱羨的公司，許多網友便在底下討論各自的年終獎金，很多公司受到疫情影響，因虧損故沒有發放年終，但大多數人都是 「1.5個月」或是「2個月」。

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網友感嘆寫下，「跟公司共體時艱 0元啊」、「0送500元禮券」、「每年都 0」、「年終固定1.5個月考績8個月+旅遊金2萬」、「1.5 一樣公司賺多賺少都是1.5」、「固定2個月」、「你不要再問了…（淚」。

不過也有網友指出，「台灣長年比較賺錢的，還是電子、科技、製造金融」在建設公司的網友分享，今年年終拿到「12-14個月」，在科技業上班的網友也指出，「科技業今年至少可領10-19個月」、「預計今年20-25月左右 IC設計」。

▲▼（圖／翻攝自PTT）