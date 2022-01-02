台南做工行善團元旦連假不歇息　兵分兩路暖心修屋

▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，即使本身有自己的工作需趕工，依然撥出時間馬不停蹄地為弱勢家庭修繕房屋，2022元旦假期，志工們不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕，讓住在破舊老屋的弱勢家庭，在寒流來襲中，因為有了志工的愛心，內心充滿暖意。

勞工局長王鑫基指出，將台南市打造成「希望家園」是市長黃偉哲推動市政的重點方向，對於遭受職業災害勞工等弱勢家庭，勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工組成「做工行善團」，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。

官田區修繕案是一位領有身心障礙手冊之70多歲老翁，獨自居住在年久失修的祖厝，屋況跟生活都令人堪憂。勞工局做工行善團本周由金屬工會修繕志工伙伴持續趕工將水槽及屋頂完成，蓋一個可以遮風避雨的屋頂，鋁製品製造裝配職業工會並協助將老舊門窗更換為鋁門窗。2日由泥水工會將浴室地面泥水打底粉刷，幫案主做一個無障礙浴室，讓基本生活起居沒煩惱。台南市餐飲產業工會志工也特地烹煮美味佳餚慰勞修繕團隊，讓修繕更暖心。

另一案是住南區的80多歲老夫婦，靠社會福利補助金撫養3名國中、小孫子女，最小僅國小四年級，老夫婦因年邁，已無法工作，祖孫一家5口住在屋齡60年的3樓房宅，屋內多處殘破，老夫婦卻無力修繕，做工行善團獲悉後協助整修，目前已完成廚浴拆除及電線管路配置，泥水工會進場做水泥粉刷打底等工程，2日繼續完成浴室廚房磁磚安裝工程。全部工程預計1月中旬完工，讓弱勢戶在農曆年前能入住溫暖安全的家。

勞工局長王鑫基表示，感謝志工願意奉獻自己專業及時間，攜手為弱勢家庭修繕房屋，預計2案都能順利在農曆過年前完工，讓這2戶家庭年節時有個安心居住的家。