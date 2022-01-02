　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團元旦連假不歇息　兵分兩路暖心修屋

▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，即使本身有自己的工作需趕工，依然撥出時間馬不停蹄地為弱勢家庭修繕房屋，2022元旦假期，志工們不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕，讓住在破舊老屋的弱勢家庭，在寒流來襲中，因為有了志工的愛心，內心充滿暖意。

▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，將台南市打造成「希望家園」是市長黃偉哲推動市政的重點方向，對於遭受職業災害勞工等弱勢家庭，勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工組成「做工行善團」，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。

▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

官田區修繕案是一位領有身心障礙手冊之70多歲老翁，獨自居住在年久失修的祖厝，屋況跟生活都令人堪憂。勞工局做工行善團本周由金屬工會修繕志工伙伴持續趕工將水槽及屋頂完成，蓋一個可以遮風避雨的屋頂，鋁製品製造裝配職業工會並協助將老舊門窗更換為鋁門窗。2日由泥水工會將浴室地面泥水打底粉刷，幫案主做一個無障礙浴室，讓基本生活起居沒煩惱。台南市餐飲產業工會志工也特地烹煮美味佳餚慰勞修繕團隊，讓修繕更暖心。

▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一案是住南區的80多歲老夫婦，靠社會福利補助金撫養3名國中、小孫子女，最小僅國小四年級，老夫婦因年邁，已無法工作，祖孫一家5口住在屋齡60年的3樓房宅，屋內多處殘破，老夫婦卻無力修繕，做工行善團獲悉後協助整修，目前已完成廚浴拆除及電線管路配置，泥水工會進場做水泥粉刷打底等工程，2日繼續完成浴室廚房磁磚安裝工程。全部工程預計1月中旬完工，讓弱勢戶在農曆年前能入住溫暖安全的家。

▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善」團隊的修繕志工，元旦假期不歇息，頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝志工願意奉獻自己專業及時間，攜手為弱勢家庭修繕房屋，預計2案都能順利在農曆過年前完工，讓這2戶家庭年節時有個安心居住的家。

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
快訊／郵輪「探索夢號」今抵基隆港　157旅客PCR出爐
快訊／台灣出現首例Flurona！　羅一鈞：返台國手驗出
台中女看五月天搭專車回家　一路狂睡！醒來又在高雄
北市檢疫旅館3確診　張上淳曝「關鍵時間點」！憂是他傳染
快訊／韓國瑜見面會盛況曝！　上萬韓粉擠爆大安森林公園
快訊／3例Omicron「感染途徑不明」　環境採檢結果曝
北市檢疫旅館2確診「可能群聚」　初步基因定序結果曝
確診者「曾到幼兒園接小孩」　陳時中：明起停課2天
快訊／今增「18人突破性感染」！　美國11例最多
快訊／防疫旅館「2人染疫」　陳時中：高度懷疑群聚
快訊／今本土+0　增20例境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暢遊縱谷好方便！公廁晉升特優級　鯉魚潭公廁變身五星飯店級

台南做工行善團元旦連假不歇息　兵分兩路暖心修屋

麻警鐵腕執法　元旦假期3日取締8件酒駕

台灣大車隊執行長考察5G異地共演　意外成高雄跨年晚會「嬌」點

3金2銀1銅！健身先生及健美比基尼小姐全國賽　台東大放異彩

8旬老農創意助貧！休耕種綠肥每把銅板價　所得全捐愛心基金

跨年倒數後人潮陸續湧入　三仙台6千人迎第一道曙光

台南推機車定檢E化通知　中華醫科大第一名

元旦連假取締酒駕疏導交通　永康警服務眾神全方位勤務部署

黃偉哲力推「一國中學區一日照」　台南布建率六都第一！

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

暢遊縱谷好方便！公廁晉升特優級　鯉魚潭公廁變身五星飯店級

台南做工行善團元旦連假不歇息　兵分兩路暖心修屋

麻警鐵腕執法　元旦假期3日取締8件酒駕

台灣大車隊執行長考察5G異地共演　意外成高雄跨年晚會「嬌」點

3金2銀1銅！健身先生及健美比基尼小姐全國賽　台東大放異彩

8旬老農創意助貧！休耕種綠肥每把銅板價　所得全捐愛心基金

跨年倒數後人潮陸續湧入　三仙台6千人迎第一道曙光

台南推機車定檢E化通知　中華醫科大第一名

元旦連假取締酒駕疏導交通　永康警服務眾神全方位勤務部署

黃偉哲力推「一國中學區一日照」　台南布建率六都第一！

1月星座運勢排行！這3人「工作大卡關」慘淪倒數　你上榜了嗎

專家估要備15萬份抗疫藥物　陳時中分析不用：要守好防疫旅館

快訊／郵輪「探索夢號」今返回基隆港　157旅客PCR篩檢結果出爐

Karencici「薄紗」火辣開唱　揪閻奕格備甜食「逆應援」寵粉！

台北粵菜餐廳中的翹楚！烤鴨三吃、叉燒到爆餡流沙包道道銷魂

台灣出現首例「新冠+流感」Flurona個案！羅一鈞：自返台國手驗出

林振賢告別老東家桃猿　重返東石高中當督導

未來10年恐有100萬物種滅絕！比「恐龍消失」還慘　人類也要小心

自曝每天喝3公升「肥宅快樂水」　約基奇：剛到美國就想回家

小CK首度跨出台北進軍南台灣！曹佑寧透露女生「這樣穿」很加分

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

地方熱門新聞

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　　

情侶爽吃850元「沒付錢就走」！　店家PO照急尋人

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許讓基隆更好

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

「刺網漁具」流失未通報　最重罰15萬

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

動員百警確保台南廟會優質

南消七大隊恭請火德星君駐駕祈福

2021年台南大型車死亡減少18件

新竹縣市元旦寶寶大PK　111年1月1號將來都是No.1

台南推機車定檢E化通知華醫第一

永康警服務眾神全方位勤務部署

縮時畫面曝！五月天萬人散場衝捷運站

更多熱門

相關新聞

麻警元旦假期3日取締8件酒駕

麻警元旦假期3日取締8件酒駕

2022年元旦連假期間，台南市麻豆分局連續3日執行取締酒後駕車大執法專案，在易肇事路段規劃強勢路檢勤務，計取締酒後駕車達8件，警方加強盤查人車的同時，在1月1日同時查獲1名機車騎士持有安非他命0.51g，不僅查獲酒駕也查緝毒品犯罪，讓犯法者付出代價。

總統府外站40分鐘　柯文哲：奇怪旁邊怎麼沒人

總統府外站40分鐘　柯文哲：奇怪旁邊怎麼沒人

午後國道9地雷路段出爐　國3北向嚴重回堵紫爆

午後國道9地雷路段出爐　國3北向嚴重回堵紫爆

台南推機車定檢E化通知華醫第一

台南推機車定檢E化通知華醫第一

永康警服務眾神全方位勤務部署

永康警服務眾神全方位勤務部署

關鍵字：

台南做工行善元旦修屋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面