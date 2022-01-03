這款母親！5歲女兒失蹤慘死淚崩　真相逆轉「把孩子當性奴賣了」

▲希波（左）同意收取報酬，讓威廉姆斯（右）與她的女兒發生性行為。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國喬治亞州一名母親上月通報唯一的5歲女兒卡瑪瑞（Kamarie Holland）失蹤，最後發現孩子陳屍在阿拉巴馬州一處廢棄宅內，死狀悽慘。然而孩子遺體被發現的地點，是媽媽認識的一名男子曾經住過的地方，經追查發現，媽媽從頭到尾都在隱瞞真相，早就同意收取報酬，把孩子送上別人的床充當性奴。

綜合福斯新聞等報導，現年35歲婦女希波（Kristy Marie Siple）住在喬治亞州，但12月13日這天5時許起床卻發現家中大門敞開，且不見卡瑪瑞身影，趕緊撥打911通報女兒失蹤。當地警方隨即展開調查，並鎖定希波認識的37歲男性友人威廉姆斯（Jeremy Williams）。

警方一路循線追至阿拉巴馬州，在一間汽車旅館找到威廉姆斯，更在威廉姆斯曾經住過的廢棄空屋找到卡瑪瑞遺體。令人心疼的是，依據官方文件，卡瑪瑞被勒到窒息死亡，且嬌小身軀留有遭到性侵犯的痕跡。

▲卡瑪瑞窒息死亡，身體留有遭到性侵犯的痕跡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

在卡瑪瑞遺體被尋獲之後，希波接受採訪時含淚宣稱，「我是一名母親，跟（孩子失蹤）這件事一點關係也沒有……我每天為她而活，是我唯一的女兒。」已知希波與父親霍蘭德（Corey Holland）擁有卡瑪瑞共同撫養權，但事發期間，卡瑪瑞與她一起過周末。

然而當局上周起訴並逮捕希波，認定希波與卡瑪瑞的死有關，指控她涉嫌謀殺、人口販運，「她確實同意另一人付錢給她，讓對方能與未成年的孩子發生性行為」。而威廉姆斯也被逮捕，因卡瑪瑞之死被控謀殺。

面對整起事件，孩子父親霍蘭德也發出聲明，「（希波）根本就是個怪物，真正的母親會保護孩子，甚至為孩子付出生命……她把卡瑪瑞從我們的身邊奪走所帶來的痛苦永遠不會消逝，很高興看到她被逮捕，希望正義能得到伸張」。

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