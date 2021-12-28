　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

▲枋寮墓地 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

▲枋寮墓地 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於2022年1月4日下午3點辦理「123聯合拍賣會」，這次法拍會堪稱夜總會大集合，物件有座落枋寮公墓的私人墓地1筆，現為空地且產權完整，佔地12坪，一拍底價5萬元；另有3座墳墓座落於萬丹的土地持分上，面積逾48坪，三拍底價為51萬2975元。

▲枋寮墓地 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

這次枋寮墓地之所有權人因為所開設之獨資商號，除了滯欠營業稅及勞健保費被移送執行，其個人名下車輛也因多次行駛於國道卻不繳高速公路通行費，被屏東監理站依據道路交通管理處罰條例開了22張罰單。

義務人另因開車超速、騎乘機車不戴安全帽、車輛未投保強制汽車責任保險等違規情狀遭開罰後，仍屢屢再犯，顯然視交通管理法規於無物，分署為追回累欠的30萬元欠款，數度通知義務人到場清繳未果後，進而扣押工程款並命義務人交出汽機車，惟義務人皆不予理會，為確保國家法令之貫徹，不得不拍賣義務人名下唯一的不動產取償。

另外3座墳墓則位於萬丹的2筆土地持分上，義務人是因為屠狗及持有犬肉，經屏東縣政府以其違反動物保護法移送執行。動產部分，有1台新古機車，為出廠不到2年；還有華泰商銀股票564股已進入第2輪第2拍，當天係以每股價格喊價打包。

隨著疫情減緩，不動產拍賣開放現場投標，拍賣當天下午2點半至3點可投標單，另兼採通訊投標，通訊投標標單應於1月3日前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，當天下午3點於分署拍賣室進行不動產開標；欲購買機車及股票者，可於當天下午2點半先到分署看車，3點至3點半持證件領取號碼牌，3點半進行動產喊價拍賣。欲觀看不動產開標、投標或競買動產者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。

有興趣的民眾可上分署官網瀏覽土地360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，並參閱屏東分署官網及LINE訊息！

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
快訊／空手道團再1人確診！　今增19境外移入
快訊／宋少卿4度酒駕交保！　現身說話了
LIVE／空手道團染疫擴大？　指揮中心最新說明
揭《全明星》內幕！「某藝人18投0進」場邊冒重錄聲　網揪是他
吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的！　發片變告別
林靜儀拍桌影片曝光　疑耍官威「你們當我在這幹什麼？」
陽明山停車爆衝突！2人扭打一團　賓士哥抄球棒逆轉
尾牙吃漢來自助餐！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒答
米可白《屋簷下》遭潑水「內褲全濕」！　替酒駕父下跪道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宋少卿四度酒駕交保了　低頭道歉：僥倖心態，非常對不起

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

桃園男開車就醫癱軟駕駛座　警開道「5分鐘到醫院」挽回一命

雲林郵差遭比特犬咬傷！郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

苗栗造橋坤輿掩埋場試營運　自救會和業者爆衝突！多人送醫　

快訊／宋少卿四度酒駕被逮！　助理帶3萬元現金辦交保手續

高雄酒駕仔有夠多！掃蕩酒駕首日開罰43件　將近10分鐘就1件

宋少卿自詡「已戒惡習」又酒駕　全新相聲劇恐面臨退票問題

溫泉盃格鬥賽！朝臉吐口水引戰KO對手　賓士哥倒地抄球棒逆轉

快訊／永和民宅火警！廚房燃燒3平方公尺　警消火場內救出1男

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

宋少卿四度酒駕交保了　低頭道歉：僥倖心態，非常對不起

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

桃園男開車就醫癱軟駕駛座　警開道「5分鐘到醫院」挽回一命

雲林郵差遭比特犬咬傷！郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

苗栗造橋坤輿掩埋場試營運　自救會和業者爆衝突！多人送醫　

快訊／宋少卿四度酒駕被逮！　助理帶3萬元現金辦交保手續

高雄酒駕仔有夠多！掃蕩酒駕首日開罰43件　將近10分鐘就1件

宋少卿自詡「已戒惡習」又酒駕　全新相聲劇恐面臨退票問題

溫泉盃格鬥賽！朝臉吐口水引戰KO對手　賓士哥倒地抄球棒逆轉

快訊／永和民宅火警！廚房燃燒3平方公尺　警消火場內救出1男

快訊／空手道團7人染Omicron！國內累積攔截48例魔王株

快訊／空手道團再1人確診！今增19境外、無本土

宋少卿四度酒駕交保了　低頭道歉：僥倖心態，非常對不起

台南朝野清廉除弊　查獲廠不實投標展現廉能風範

UNIQLO歲末SALE發熱衣下殺290元！超保暖「+J羽絨衣」狂省兩千

疫情在家瘋連結！「成人用品外送」銷量飆　這2情趣神物賣最好

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

防彈少年團3人中鏢新冠肺炎　Suga確診後發聲：我非常好！

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

陳柏惟、蔡其昌等8個服務處也違建？　國民黨公布照片

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

社會熱門新聞

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

高雄酒駕新畫面曝光！死者「倒退護女兒」秒被撞上

快訊／酒駕男撞死二寶媽　遭聲押禁見

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

高雄酒駕3路口沒紅綠燈　1關鍵他氣炸

宋少卿醉撞影片曝光！酒測值高達0.95

快訊／信義安和站旁「女子墜樓」　命危搶救中

棄2歲兒活活餓死　狠心母重判8年

Uber司機醉駕撞死人　殺人罪判刑首例

快訊／宋少卿深夜醉撞計程車！3萬交保

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

更多熱門

相關新聞

獵豹跳3公尺柵欄　瞬間獵殺看門狗

獵豹跳3公尺柵欄　瞬間獵殺看門狗

印度中央邦一隻獵豹竟然一跳就跨過約3公尺高柵欄，把在院中狂吠的看門狗瞬間抓住，後來又叼著小狗一起離開，畫面曝光後在網路上瘋傳，也震驚當地官員，為保護民眾安全已設置更多監視器與捕獸陷阱。

嬤躺地與汪「近距離交流」融化網

嬤躺地與汪「近距離交流」融化網

情侶打卡拚讚數　竟把狗丟懸崖邊拍照

情侶打卡拚讚數　竟把狗丟懸崖邊拍照

米格魯出去玩「揹一堆稻草回家」

米格魯出去玩「揹一堆稻草回家」

睡前保養被柴狂踹「吵著敷面膜」

睡前保養被柴狂踹「吵著敷面膜」

關鍵字：

執行署屏東分署墓地安全帽超速

讀者迴響

熱門新聞

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

快訊／瑞莎心碎首發聲！

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面