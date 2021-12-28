騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

▲枋寮墓地 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於2022年1月4日下午3點辦理「123聯合拍賣會」，這次法拍會堪稱夜總會大集合，物件有座落枋寮公墓的私人墓地1筆，現為空地且產權完整，佔地12坪，一拍底價5萬元；另有3座墳墓座落於萬丹的土地持分上，面積逾48坪，三拍底價為51萬2975元。

這次枋寮墓地之所有權人因為所開設之獨資商號，除了滯欠營業稅及勞健保費被移送執行，其個人名下車輛也因多次行駛於國道卻不繳高速公路通行費，被屏東監理站依據道路交通管理處罰條例開了22張罰單。

義務人另因開車超速、騎乘機車不戴安全帽、車輛未投保強制汽車責任保險等違規情狀遭開罰後，仍屢屢再犯，顯然視交通管理法規於無物，分署為追回累欠的30萬元欠款，數度通知義務人到場清繳未果後，進而扣押工程款並命義務人交出汽機車，惟義務人皆不予理會，為確保國家法令之貫徹，不得不拍賣義務人名下唯一的不動產取償。

另外3座墳墓則位於萬丹的2筆土地持分上，義務人是因為屠狗及持有犬肉，經屏東縣政府以其違反動物保護法移送執行。動產部分，有1台新古機車，為出廠不到2年；還有華泰商銀股票564股已進入第2輪第2拍，當天係以每股價格喊價打包。

隨著疫情減緩，不動產拍賣開放現場投標，拍賣當天下午2點半至3點可投標單，另兼採通訊投標，通訊投標標單應於1月3日前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，當天下午3點於分署拍賣室進行不動產開標；欲購買機車及股票者，可於當天下午2點半先到分署看車，3點至3點半持證件領取號碼牌，3點半進行動產喊價拍賣。欲觀看不動產開標、投標或競買動產者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。

有興趣的民眾可上分署官網瀏覽土地360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，並參閱屏東分署官網及LINE訊息！