喜來登下午茶「一次漲500」！5大吃到飽餐廳漲價一次看　原因曝光

▲喜來登十二廚下午茶時段日前宣布調漲500元。（圖／記者黃士原攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國內各大餐飲業者紛紛喊漲，主要是原物料上漲，尤其是麵粉、油、肉品、菜及蛋等必備食材全漲，反映生產者成本的躉售物價指數，2021年10月達到15.1%，導致許多餐飲業者先後喊漲，其中君悅凱菲屋成人漲100元、小孩50元，晶華柏麗廳午、晚餐漲100元，喜來登十二廚下午茶時段更是一口氣調升500元。

台灣原物料上漲，包含牛肉和豬肉漲30至50％、鮭魚40至45％、麵粉約40至45％、油品40％，生乳約20％、雞肉15％，導致許多餐飲業者先後調漲商品價格，像是君悅凱菲屋成人漲100元小孩50元、漢來海港自助餐1月1日起，1人漲最多90元、寒舍艾美下午茶調漲300元、晶華柏麗廳午餐及晚餐漲100元 、喜來登十二廚下午茶時段成人調升500元、兒童450元。

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▲漢來海港1日起調漲價格。（圖／記者黃士原攝）

其中漲幅最高的喜來登十二廚表示，主要是有許多客人反應訂不到午餐、晚餐時段，為滿足客人用餐需求，才決定調整下午茶餐期的菜色，比較偏向正餐，價格上也有調整，希望讓想吃正餐的消費者，多一個時間選擇，菜色也更好，像是提供龍蝦料理、戰斧牛排吃到飽等，這都是以往下午茶時段吃不到的菜色。

根據民視報導，自2021年4月起，躉售物價指數年增率已達10.50%，2021年10月更達到15.1%，創下31年來新高。台經院研究員邱達生表示，漲價主要因素除了原物料漲價外，也因為先前的相關虧損，若業者能夠撐過2022農曆年，相信躉售物價指數會出現顯著的下滑。

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