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土耳其跨完年「電費飆漲50%」人民超苦！貨幣大貶45%　連過路費也漲

▲▼土耳其貨幣貶值物價飆漲。（圖／路透）

▲土耳其里拉在過去一年內貶值45％。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

當全球民眾開心迎接2022年時，土耳其民眾恐怕會因飛漲的物價而笑不出來。國內政府在跨年前大幅調漲了國內電力和天然氣的價格，家庭用電漲幅高達50％，預計1月份住宅用天然氣價格上漲25％，讓民眾苦不堪言。

根據《路透社》報導，土耳其政府在跨年前宣布，從今年1月開始以全球能源價格上漲為由，調漲家庭用電價格50％，企業用電漲至150％；家用天然氣價格將上漲25％，工業用天然氣則調漲50％。除此之外，汽油、汽車保險和部分過路費也會大幅調漲約20％。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在2021年宣布土耳其貨幣里拉大降息，強勢要求央行降低借貸成本，堅信此舉有助提振生產和出口、創造就業，因而推升經濟成長。但這一連串的行為卻讓國內陷入經濟危機，里拉在過去一年內貶值45％。

▲▼土耳其貨幣貶值物價飆漲。（圖／路透）

▲土耳其2021年12月的零售商品價格上漲了9.65％，比2020年同期上漲34.18％。（圖／路透）

伊斯坦堡商會（ITO）表示，占全土耳其20％人口的最大城伊斯坦堡，其2021年12月的零售商品價格上漲了9.65％，比2020年同期上漲34.18％，就連食品價格也上漲近15％。ITO指出，這些都可能會推高土耳其的總體年通膨率；土耳其物價在去年11月飆升至21％，預計12月將超過30％。

曾任土耳其央行行長的反對黨「好黨」（Iyi Party）議員伊爾馬茲（Durmus Yilmaz）就在推特痛批，土耳其政府讓人民陷入極度貧窮，會出現嚴重的社會問題。非營利組織「深度貧窮網絡」負責人佛戈（Hacer Foggo）也表示，政府抬高價格、增加貧窮，已有許多家庭因付不出電費而被斷電。

►連小黃瓜都買不下手！土耳其物價飛漲　基本工資調漲50%也難救
►土耳其通過「國產疫苗」緊急授權　成為世界第9個疫苗生產國

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

► 用這台除濕機不怕電費爆表

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