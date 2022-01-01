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2022第一頓早餐「價格逼瘋他」　必吃1物漲50%！網QQ：漲價元年

▲▼早餐,蛋餅,荷包蛋（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人早餐會吃蛋，結果漲到15元。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

迎接2022年，荷包哭哭了啦！繼王品、麥當勞與四海遊龍接連漲價後，有網友崩潰表示，今（1）日早上去買早餐，發現牆壁上的價目表更動了，平均每項貴5至10元，其中荷包蛋漲到15元，最令原PO無法接受「一漲就漲了50%！吃的漲成這樣，是要逼死肥宅們嗎？」

一名男網友在PTT表示，早上走到早餐店門口時，抬頭看牆壁上的菜單，卻發現原本的價目都被覆蓋了，貼上新的價格，「通通往上挪，貴了5～10元」，讓他一度呆站原地。

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回神後，原PO掐指一算漲價幅度，「尤其是那個蛋更是過份，5元漲到10元，現在一顆又變成15元，這一漲就漲了50%！吃的漲成這樣，是要逼死肥宅們嗎？」

文章曝光後，一票鄉民也只能苦中作樂，言語中卻是滿滿的吐槽，「還在2021膩」、「沒錢吃什麼早餐」、「經濟好，漲價合理」、「漲價元年，幫QQ」、「荷包蛋一顆15乾脆自己煎啊」、「大家年終40個月，吃個蛋15元小意思」、「誰叫你賺這麼少」。

不過也有網友力挺店家，「所以店家是不用瓦斯、鍋子、爐台、蛋跟油喔？」「廢話，很多店都貼公告元旦要漲了，況且全球都在漲」、「沒辦法吧，畢竟基本工資漲那麼大」、「很多店家 蛋早就$15了，超前佈署」、「你去查一下麵粉價錢漲，看要不要漲啊」。

▲雞蛋,超市,選購雞蛋示意圖。（圖／記者李毓康攝）

▲蛋價產量降，價格攀漲。（示意圖／記者李毓康攝）

事實上，確實目前蛋價在相對高價區，農委會曾解釋，雞蛋因來到消費旺季，加上入冬以來氣侯日夜溫差大，造成蛋雞產蛋量下降，市場需求緊俏，目前雞蛋批發價格為每台斤44元。對此，農委會啟動四措施，包括「請產業做好生物安全防護與防寒措施，休產母雞投入生產，請蛋商加強雞蛋各通路調度」，充分供應消費者需求，雞蛋價格應可持穩。

▲▼麥當勞（圖／記者劉維榛攝）

▲王品隔板。（圖／記者黃士原攝）

▲麥當勞、王品齊漲。（圖／記者劉維榛、黃士原攝）

至於餐飲業接連漲價，據悉，近兩個月宣布的漲價的大型餐飲業者中，麥當勞、SUBWAY等速食類品牌漲幅多在2%至5%，連鎖餐飲品牌如王品、鼎泰豐、瓦城，平均漲幅在3%至5%左右，而火鍋業者錢都與千葉火鍋也微調餐價，千葉火鍋漲幅2%至10%，這波漲價潮中以飯店的Buffet餐廳漲幅最大，最大漲幅超過6成。

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早餐店蛋價漲價荷包蛋價目表2022年

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