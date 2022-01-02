轉播到一半「家裡被搶」　阿根廷記者丟下麥克風衝回家

▲阿根廷記者做新聞轉播到一半，得知家中被闖入，決定臨時走人。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷一名電視新聞記者前陣子站在鏡頭前做轉播，然而在得知自家被歹徒闖入之後，當下立刻決定把這一切說出來，甚至公開自家地址，要警方趕快來幫忙，接著把麥克風交給攝影師，轉頭離開現場。

每日郵報報導，普埃布拉斯（Alejandro Pueblas）是當地新聞頻道Cronica HD的記者，當日正在報導一篇關於失蹤犬的消息，然而他卻突然接到一通電話，得知自家被外人闖入，窗戶已經被打破。

這一切讓他不得不中斷現場轉播工作，且對著鏡頭說明必須離開現場的原因。面對主持人提問是否有需要幫忙，他直接大聲說出自家地址，並懇求警方趕緊派員協助。普埃布拉斯也為了無法繼續進行轉播道歉。

時隔1個多小時，普埃布拉斯再一次出現在鏡頭前，站在自家門口的他強忍著淚水說，闖入者打破窗戶後上到2樓，他與伴侶的畢生積蓄全被偷走，電視機、女兒的用品也消失，房間亂糟糟的樣子就像被炸彈炸過一般，唯一能夠慶幸的是當時女兒不在家，並未受到傷害。

警方已針對此案展開調查，但現階段尚未有人被逮捕，而普埃布拉斯的同事們則是發起募款活動，讓他能拿這些錢去購買被竊賊偷走的物品。這一切遭遇也讓普埃布拉斯直說，「我總是在開玩笑說，總有一天會報導到自己的故事，但我從來沒想過這種事情會真的發生在我身上。」

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