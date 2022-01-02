收假日國道北向地雷路段曝　國5宜蘭－坪林湧車潮！恐狂塞10小時

▲連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

今天（1/2）元旦連續假期邁入尾聲，至於今日0至5時平均交通量為5.5百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.5倍；預估今日收假日交通量上看104百萬車公里。

交通部高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.0百萬車公里。高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗至湖口、國5北向宜蘭至坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

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高公局國道路況預報達人黃郁凱預測今日國道交通量，今天國道以北返車潮為主，國1北向苗栗至湖口今天中午過後預計將湧現車潮，將壅塞至晚間19至20時；國3北向大溪至關西則預計下午14時至20時易壅塞；國5北向宜蘭至坪林，則預計早上9時左右就會湧現車潮，將壅塞至晚間19時左右才會逐漸舒緩。

中部國道部分，黃郁凱也說，國1北向西螺到埔鹽下午13時至晚間21時壅塞，國1北向的南屯至后里，以及國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、沙鹿至大甲，以及國6的舊正至霧峰，則是預計下午15至16時至傍晚18時左右也會出現壅塞車潮。

黃郁凱談到，國10東向仁武至燕巢，則預計早上10點開始到中午壅塞，北向國10往鼎金系統則預計下午15時左右將湧現車潮至晚間20時。

高公局也提醒民眾今日相關疏導措施包括，14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。