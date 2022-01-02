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元旦連假山域事故多！女登鈴鳴山突高山症　團員+救難人員揹下山

▲▼女登鈴鳴山突發高山症，救難人員輪流將其揹下山。（圖／記鄧木卿翻攝）

▲女登鈴鳴山突發高山症，救難人員輪流將其揹下山。（圖／記鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

元旦連假山域事故頻傳！台中市消防局1日晚間接獲報案指出，有登山客一行17人，進行3天2夜攀登鈴鳴山、閂山行程，途中卻有一名女性團員疑似在過程中高山症發作，由同行友人協助護送下撤，並向消防局請求協助。消防局獲報後，也在2日清晨與女登山客接觸，所幸其高山症症狀已有緩解，意識清楚，將女登山客協助送往梨山衛生所進行救治。

一行17名登山客在元旦連假時，進行3天2夜攀登鈴鳴山、閂山行程，不過旅途中，同行的一名22歲女登山客卻因無法適應高山環境，高山症發作而有呼吸喘與心臟疼痛等情形，而同隊友人見狀也立即分配人力，由5名男性團員以揹負或攙扶的方式，緩慢協助女登山客下撤，同時向消防局求救。

台中市消防局1日晚間獲報案，卻因為元旦連假山域事故頻傳，人力吃緊，僅能持續和團員保持聯繫，隨時確認女登山客不適情形，為避免女登山客高山症惡化，同時要求同隊團員持續緩慢協助女登山客下撤，所幸女登山客高山症病情有持續減緩，只是仍需要休息。

▲▼女登鈴鳴山突發高山症，救難人員輪流將其揹下山。（圖／記鄧木卿翻攝）

▲▼女登鈴鳴山突發高山症，救難人員輪流將其揹下山。（圖／記鄧木卿翻攝）

▲▼女登鈴鳴山突發高山症，救難人員輪流將其揹下山。（圖／記鄧木卿翻攝）

而台中市消防局也終於在2日清晨4時許順利與女登山客接觸，發現女登山客呼吸喘、心臟疼痛與發燒等情形，不過其意識清楚，能與救難人員正常對話，隨後女登山客在救難人員陪同下，持續下撤，並轉搭四輪驅動車前往救護車停放地點，送往梨山衛生所就醫。

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