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長得矮才能「北漂」成功！脫北者重返祖國秘徑曝光...鑽進排水溝跳漢江

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▲▼在仁川與坡州，隔著漢江與臨津江，與北韓對望。（圖／達志影像／美聯社）

▲在仁川與坡州，隔著漢江與臨津江，與北韓對望。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

遭北韓（朝鮮）當局指控染疫的24歲脫北者金某，18日凌晨2時20分被發現搭乘計程車至仁川江華島月串里，此後便消失得無影無蹤。南韓軍方研判，金某可能利用身材矮小的優勢，爬進月串里位於東北側的排水溝，接著排除障礙物、躍入漢江，漂浮至對岸的北韓，宛如韓劇《愛的迫降》男主角李正赫翻版！

▲▼疑似為重返北韓的24歲脫北者金某。（圖／翻攝自주성하臉書）

▲脫北者金某身高僅163公分、體重54公斤，較瘦小。（圖／翻攝自주성하臉書）

根據《韓聯社》，南韓軍方持續精密分析金某的「北漂」路線，依據當時氣候、江華島沿岸潮流、流速，推測金某最可能於18日清晨4時左右爬過排水溝躍入漢江。

▼南韓軍方研判，金某可能從排水溝躍入漢江，重返北韓

金某18日從京畿道金浦市住處搭乘計程車，凌晨2時20分在江華島月串里的涼亭「燕尾亭」（연미정）下車；南韓軍、警昨（27）日上午也在附近排水溝發現金某的背包，背包裡裝有泳鏡、衣物、兌換美元的收據等，明確標示金某的身份。

南韓聯合參謀本部議長朴漢基（박한기）今（28）日出席國會國防委員會全體會議時表示，「金某身高為163公分、體重54公斤，體型上相對來說較矮小，在穿越障礙物上較具有優勢。」

▲▼金某「北漂」重返北韓之路徑推測。（圖／翻攝自Google地圖）

▲金某「北漂」重返北韓之路徑推測。（圖／翻攝自Google地圖）

位處江華島東北端的月串里緊鄰漢江，軍方在沿岸設置兩道鐵網，鐵網的下方為通往漢江的排水溝。朴漢基解釋，為防堵排水溝處通往漢江，已在排水溝內將鋼筋設置成菱形狀，並蓋上輪形鐵絲網；不過礙於年久失修，金某不排除利用體型上的優勢克服這些障礙。

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