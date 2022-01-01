搶先台灣！日本民法成年下修至18歲　辦卡、借錢再也不用家長同意

▲日本下修民法中成年年齡至18歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本2022年也將迎來新制，修正民法4月將正式上路，而這也是日本睽違140年首度將民法中的成年年齡下修，屆時只要是年滿18歲的民眾，不論是辦卡或是貸款都不再需要監護人同意，不過喝酒與抽菸仍然維持原先的20歲門檻。事實上，台灣先前也已三讀通過修正部分民法條文，同樣將成年年齡下修至18歲，新制預計2023年元旦起實施。

根據《日本放送協會》報導，日本新修正的民法將於4月正式實施，新法中將成年年齡的20歲修改為18歲，而原本女性16歲就可以結婚，但新制中則改成和男性一樣，須年滿18歲才可登記結婚。而這也是日本140年來，首次更改成人年齡定義。

未來只要是年滿18歲的日本民眾，即使沒有父母的同意，也可以自行簽訂信用卡或是貸款申辦契約。除此之外，還可以取得10年期限的護照、報考會計師、司法書士等國家考試。如果是對性別認同有障礙的人，也可以在完成一定條件下，在18歲申請變更性別。

▲修法後，飲酒、抽菸以及賭博等仍須遵受原先的20歲規範。（圖／路透）



儘管民法已經下修成年年齡，但是飲酒、抽菸以及包含賽馬在內的4個公營賭博，依舊必須年滿20歲。與此同時，隨著成人年齡下修，少年法也將修正，同樣於4月起實施，只要年滿18歲的嫌犯，一旦遭到起訴，本名與肖像將不再受到少年法保護，報導也可公開相關資料。

隨著民法下修成人年齡，有部分人士認為可能會造成更多的年輕消費者受害，又或者是對犯罪的少年產生影響。不過也有另一派聲浪認為，整體社會的所有世代都應該開始注重相關議題。

另一方面，台灣立法院2020年底也三讀通過修正民法部分條文，將成年年齡下修為18歲，預計於2023年元旦正式實施。同時也將結婚年齡從「男未滿18歲，女未滿16 歲者，不得結婚」改為「男女未滿18歲者，不得結婚」。

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