《環球時報》推特稱「香港市民」參與升旗　《彭博》作家打臉

▲《環球時報》聲稱一些香港市民參加升旗典禮,但是畫面中只有港警參加典禮。(圖/翻攝自twitter/@globaltimesnews)

記者林彥臣/綜合報導

新年第一天的升旗典禮,世界各地都相當重視,中國官媒《環球時報》英文版,就在推特上發表影片,聲稱「一些香港市民參加升旗典禮」,似乎想要強調香港市民的愛國心,結果不但影片畫面根本自打臉,就連《彭博社》專欄作家也質疑「一些」市民在哪裡?

《環球時報》推特發文表示,一些香港市民於上午在金紫荊廣場,參加了2022年第一次升國旗典禮,隨著港版《國安法》和選舉改革的實施,香港迎來了新的篇章,並希望在2022年結束新冠肺炎疫情。

然而整個影片的畫面,參與升旗的人只有幾名港警,在演奏國歌時,唱國歌的歌聲,也僅有掌鏡者的歌聲,顯然參與升旗的人並不多。

Some HK residents attended the first national flag-raising ceremony in 2022 on Sat morning at Golden Bauhinia Square. With the implementation of the national security law for HK and electoral reform, the city embraced a new chapter and some hope for an end of #COVID19 in 2022. pic.twitter.com/7kEoueRCS5