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《環球時報》推特稱「香港市民」參與升旗　《彭博》作家打臉

▲▼《環球時報》聲稱一些香港市民參加升旗典禮，但是畫面中只有港警參加典禮。（圖／翻攝自twitter／@globaltimesnews）

▲《環球時報》聲稱一些香港市民參加升旗典禮，但是畫面中只有港警參加典禮。（圖／翻攝自twitter／@globaltimesnews）

記者林彥臣／綜合報導

新年第一天的升旗典禮，世界各地都相當重視，中國官媒《環球時報》英文版，就在推特上發表影片，聲稱「一些香港市民參加升旗典禮」，似乎想要強調香港市民的愛國心，結果不但影片畫面根本自打臉，就連《彭博社》專欄作家也質疑「一些」市民在哪裡？

《環球時報》推特發文表示，一些香港市民於上午在金紫荊廣場，參加了2022年第一次升國旗典禮，隨著港版《國安法》和選舉改革的實施，香港迎來了新的篇章，並希望在2022年結束新冠肺炎疫情。

然而整個影片的畫面，參與升旗的人只有幾名港警，在演奏國歌時，唱國歌的歌聲，也僅有掌鏡者的歌聲，顯然參與升旗的人並不多。

《彭博社》專欄作家布魯克（Matthew Brooker）轉貼《環球時報》推文表示，「一些」（Some）。顯然是在揶揄與打臉《環球時報》。

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