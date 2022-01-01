羅志祥跨年直播「瞬湧12萬人」　鄉民女神9字勸：別忘誰給你機會

▲羅志祥演出引來一片好評。（圖／翻攝自羅志祥IG）

記者施怡妏／綜合報導

羅志祥2020年因感情風波重創演藝事業，1日凌晨登上花蓮跨年演唱會舞台，正式宣告復出，直播瞬間吸引超過12萬人搶看，20分鐘的舞曲完全沒停歇，獲得一片好評，鄉民女神黃瓊慧（qn）也稱讚，人品不敢恭維，但昨晚的表演真的很有水準，「以後若紅回來，不要忘記是誰給你機會，更不要忘記你是台灣人」。

黃瓊慧在臉書PO文，羅志祥過去幾年都在中國大陸跨年，如今遭封殺才待在台灣，本來8點要出場，臨時換到倒數後，「殺得我一個措手不及，結果莫名其妙突然變成全台壓軸」，把握這一年來沒有表演的機會跳得不錯，25分鐘唱跳表演無冷場無對嘴，「完全就變成個人演唱會，新聞和討論度多過五月天」。

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黃瓊慧認為，台灣人其實還是很善良的，「更生人願意給更生人一個機會，你我惺惺相惜、情不自禁的感覺吧！？」一開始大家得知花蓮縣邀請羅志祥跨年表演，都是抱著看笑話的心情，「結果昨天一表演完，看起來台灣人還是願意接納他的」。

▲羅志祥賣力演出，連愛嘴人的鄉民女神都說讚。（圖／翻攝自YouTube／三立電視台）

雖然大多數人覺得羅志祥是在中國混不下去才回來台灣、在花蓮也不是無酬演出，但連愛嘴人的黃瓊慧都忍不住大讚，「折服於他昨晚賣力的表演，表演完他還用力３個大鞠躬以示誠意，對於他的人品我不敢恭維，但我覺得跟他昨天有誠意的表演可以分開看待」。

黃瓊慧指出，如果以後跨年夜中國邀約商演，羅志祥選擇待在台灣，表演給願意給他機會的歌迷朋友看，「我就相信他昨天的感動和深深3個大鞠躬不是演出來的」，最後，他也送羅志祥一句話，「不用分那麼細，我們都是台灣人」。