快訊／蔡英文2022新年談話：台灣將重返全球前20大經濟體

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

元旦到來，總統蔡英文今（1日）上午在總統府大禮堂發表「2022新年談話」，直指台灣今年挺過疫情、公投考驗，經濟成長率創11年新高，人均GDP更已超過許多OECD國家的水準，將在明年重返全球前20大經濟體，但仍必須面對全球嚴峻疫情、2022年下半年選舉、中國的外交及軍事壓力，「當我們團結一致、相信民主機制，台灣就能克服種種挑戰。」

蔡英文今天在新年談話時，祝福全體國人新年快樂，並指過去一年對台灣來說是特別的一年，一起度過因為疫情而震盪起伏的幾個月，也一起走過為了4項公投，從連署到投票的公共討論歷程，公投的歷程說明了，台灣正逐漸成為成熟的公民社會，當挑戰來的時候，大家對於該怎麼做、怎麼回應也許會有不同的意見和想法，但當台灣透過民主機制解決問題，社會就會很快恢復平靜，運作如常。

蔡英文表示，疫情更是考驗台灣人民的團結以及公民的素質，謝謝這一年來所有台灣人的努力，當我們團結一致、相信民主機制，台灣就能克服種種挑戰。

蔡英文並指，去年的台灣也有不少的好消息，預估經濟成長率來到11年來新高，股市大盤指數也在一年內上漲超過23%，最近更創下歷史新高；去年台灣每人GDP首次超過3萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP更已經超過許多OECD國家的水準，此外，IMF也預測，台灣將在明年重返全球前20大經濟體。

不過，蔡英文表示，在台灣眼前還有很多挑戰，全球疫情依然嚴峻，讓復甦充滿不確定性，通膨、房價、以及可能再起的疫情，都是我們在經濟成長的同時，必須嚴肅面對的課題。她也說，如何在下半年激烈選舉競爭中，保持穩健的政經腳步，如何在中國不斷增加軍事和外交壓力之下，堅持守住自由民主，堅持走向世界的共識，也都是我們2022年台灣必須積極面對的挑戰。

蔡英文也指出2022年穩定執政的4大主軸，包括持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，去年4大公投結果顯示台灣人走向世界的決心，新的一年，台灣仍會就國際經貿多元佈局，為走出依賴單一市場做出更多的努力，除了深化與新南向國家的交流，也希望台美TIFA對話更加深入，為將來台美FTA打好基礎，也會全力爭取成為CPTPP會員國，同時也會提出強化歐洲鏈結計畫，促進台歐之間的密切交流。