「一件」抵過暖暖包、熱水袋！　今年冬天雙腳終於不再冷冰冰

【企劃特輯】

今年六月「石墨烯塑崩褲」爆紅，短短半年銷售突破二十萬條，根據統計台灣35~45歲女性每14個人就有一個人購買過，不但出現大批忠實「塑崩粉絲」，潘若迪老師還為此編排了一首「塑崩跳」舞蹈，成為網路瘋傳的瘦身舞影片。

限量版的「羅蘭紫」不可或缺的時尚單品

石墨烯塑崩褲的超人氣，讓後續推出的限量色短短時間內又銷售一空，甚至因為瞬間流量爆衝，出現官網癱瘓的狀況；因許多消費者抱怨限量色銷售速度太快、買不到，廠商也回應消費者需求，近日公布推出限量版的「羅蘭紫」石墨烯塑崩褲，讓「塑崩粉」的衣櫃裡能多一件時尚單品。

▲業者先前推出限量版海軍藍、星空灰，推出沒多久就全售完。【官網經典黑】

每14人就有1人購買 塑崩褲好修身、回購率高

許多消費者表示，穿過就回不去了，現在塑崩褲已經成為每天必穿的衣物，甚至睡覺也會穿，所以需要準備好幾件替換，因為塑崩褲穿上真的立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果；而且運動時穿上，可以大幅提高運動效能，讓循環力增加，也因為石墨烯釋放出高能量的遠紅外線，讓下半身達到蓄熱升溫、提高循環的效果，冬天雙腳終於不再冷冰冰，成為網路推爆的「神褲」！

▲石墨烯能釋放出高能量的遠紅外線，能達到蓄熱升溫、提高循環的效果。【官網羅蘭紫限定色】

▲穿上塑崩褲立即有感，能馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果。【momo購物網 獨家色橄欖綠、經典黑任選2件組】

100%台灣開發製造 不限身型都能輕鬆駕馭

因為石墨烯塑崩褲的熱賣，也帶動紡織產業的活絡盛況；業者表示，產品之所以能長銷，就必須靠「品質」說話；「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，是台灣廠商首次將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，以及使用價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」製成，且石墨烯的材質特性讓塑崩褲穿起來極為舒適親膚，春夏不悶熱、秋冬恆溫保暖，一年四季都能穿，從XS~2XL無論任何身型都能夠輕鬆駕馭，讓消費者再也不必為挑選SIZE而煩惱。

▲台灣廠商大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，讓一個尺寸無論任何身型都能夠輕鬆駕馭。

▲任何身型都能駕馭「PP石墨烯塑崩褲」，春夏不悶熱、秋冬恆溫保暖，一年四季都能穿。

髖部加壓限定「羅蘭紫」 跟假跨寬說掰掰

業者這次推出的限定色「羅蘭紫」，除了依舊採用特殊的塑崩織法，讓腰部有曲線、完美收腹、提臀包覆外，更強化了亞洲女性有馬鞍肉、假跨寬問題的髖部進行特別加壓，能夠修飾假跨寬、大腿肉，同時透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進部位肌肉放鬆、幫助循環順暢，讓女性消費者體態更修長、告別假跨寬的煩惱，無論妳是久站久坐族群或下半身循環差通通都能透過塑崩褲改善！

▲髖部加壓限定「羅蘭紫」，能夠修飾假跨寬、大腿肉，讓體態更修長。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

眾多藝人愛用「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網經典黑：https://ppweb.tw/aj786

●官網羅蘭紫限定色：https://ppweb.tw/aj787

●momo購物網 獨家色橄欖綠、經典黑任選2件組：https://chshop.work/CUOzd

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

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●PP石墨烯官方諮詢專線： 0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY