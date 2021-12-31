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完美丈夫偷吃被抓！手臂刺「感人圖案」求原諒…小三卻爆驚人事實

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子形象相當完美，卻被抓包外遇。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

完美丈夫被抓包外遇，刺青向妻子宣示效忠，卻又爆出更驚人的事實！護理師郭怡分享，院內同事與丈夫攜手十多年，對方一直擁有良好的形象，沒想到爆出屢次外遇的醜聞，男方為了挽回婚姻，選擇在身上刺青，沒想到竟然又被小三爆出驚人事實。

郭怡在節目《震震有詞》分享，她曾經待過一間醫院，院內的同事與丈夫攜手十多年，婚姻在外界看來相當完美，男方也維持著顧家好男人的形象，讓身邊的人看了十分羨慕。

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子被抓包外遇，在手臂上刺了感人圖案，想求前妻原諒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到，男子突然被抓包外遇，接著又出現了多名第三者，爆料相處中的不堪的故事，讓同事心死決定離婚。後來男方為了挽回婚姻，在手臂上刺了一副浪漫的圖案，是父母牽著2名子女的手，想藉此對前妻示愛，讓對方回心轉意。

男子向前妻告白，希望2人能夠實現刺青圖案的畫面，沒想到前妻竟然聽到更勁爆的消息。郭怡分享，原來男子刺完以後，還是跟小三藕斷絲連，甚至說「不敢確定畫面中的女生是誰，但希望未來是妳」，等於用相同的手法，想將元配、第三者牢牢騙在手中、繼續塑造好男人的形象，令人不寒而栗。

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