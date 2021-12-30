人妻偷腥大手筆買房！搞上渣小王向老公認錯求救　竟成SOD女主

▲北市人妻外遇被丈夫發現，丈夫看在她與小王保證不再發生選擇原諒，豈料2人竟在外購屋繼續畸戀。。（圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市人妻外遇在丈夫原諒下，竟不自愛與小王在外置屋繼續暗通款曲。豈料，恐怖小王卻恐嚇要將2人通姦照散佈，人夫因此不堪其擾，約出小王簽和解書，要求刪除手機、雲端等所有檔案，若做到則不提告侵害配偶權。但小王卻違反承諾將2人性愛影片傳上臉書甚至加註「關渡花錢叫來八里幹的妓女」，人夫因此提告求償100萬元。

判決指出，人夫阿祥（化名）主張在去年1月間從妻子小玲（化名）平板電腦通訊軟體對話中，發現她與朱姓男子互傳甜言蜜語、露骨性愛對話及各種出遊親密照，他憤而攤牌，但朱男與小玲卻不斷保證不再發生類似行為，心軟的阿祥也選擇寬容以對。

拍胸脯掛保證都是假！小玲在今年5月時，因不堪小王威脅恐嚇，向丈夫求助並坦承她與小王在外置屋持續通姦，但小王卻揚言公布要將2人性愛照片影像PO上社群網站，也讓阿祥不堪其擾，同年6月決定找朱男和妻子簽立和解書。

依照和解書約定，朱男同意在簽立完和解書後，立即刪除手機、電腦、雲端、備份或臉書中，所有阿祥與小玲有關的照片、影片或文字訊息，並承諾不會再對外提及與小玲交往細節，若有確實信守承諾時，阿祥則同意拋棄對朱男侵害配偶權的請求權。

▲人妻外遇後在丈夫原諒下，竟在外置屋繼續與小王暗通款取。（圖／取自免費圖庫pexels）

但可惡的朱男，簽下和解書後違反承諾，臉書上並未徹底刪除他與小玲的照片，甚至又在臉書上傳2人性愛時所偷拍的影片，甚至加上文字備註「關渡花錢叫來八里幹的妓女」，對此阿祥認定朱男違反和解書約定，導致他憂鬱失眠，因此向求償精神慰撫金100萬。

朱男提出抗辯表示，他與小玲2019年底開始交往，到去年9、10月只剩下金錢往來，印象中大概發生過5次以下的性行為，去過北海岸、宜蘭、陽明山等處遊玩，他也與阿祥夫妻和解，依照和解書約定讓小玲拿到房子，他強調並無違反約定的承諾，至於臉書上傳的「關渡花錢叫來八里幹的妓女」影片，他也沒指名道姓，影片中的男子是他沒錯，但女子不是小玲，而是花錢叫來的應召女，故請求法官駁回阿祥的求償100萬元訴求。

法官經查，發現和解書第4條約定是，朱男同意和解書簽立後，應立即刪除所有阿祥與小玲（包括親戚朋友）照片、影片等，依第5條約定，是不再對外提及2人交往細節，也不得高談闊論或散播會危及阿祥夫妻間婚姻和諧訊息，但朱男仍在今年8月在個人臉書張貼他與小玲擁抱親密照片，並加註「奇怪，狗雜種不是整天對我嗆東嗆西，怎麼突然都安靜了，我等你喔！我幹你祖宗39代知道了嗎？記得」等文字。

對此士林法院民事庭認定，朱男違反承諾，因此阿祥仍保有侵害配偶權請求權，審酌雙方經濟等，阿祥擔任運動中心主管，年薪約為80餘萬，名下有土地及房屋，朱男為木工師傅，月薪約為4到5萬元，以工作天數為準，名下無其他資產，認阿祥請求賠償非財產上損害之金額，以50萬元為適當。